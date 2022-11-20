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İSTANBUL

Ara tatil bitiyor: Otogarlarda yoğunluk var

İstanbul'da ara tatil dönüşü otogarda sabah başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.

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Haber Merkezi AA
Ara tatil bitiyor: Otogarlarda yoğunluk var
İstanbul'da ara tatil dönüşü otogardaki yoğunluk devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili yarın sona eriyor.

Tatilde İstanbul dışına çıkan vatandaşların sabah başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

AA

Tatilin son gününde sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan otobüs ve yolcu yoğunluğu akşam saatlerinde de yaşandı.

AA

Yakınlarını otogardan almaya gelen sürücüler, otogarın girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Tatil dönüşü İstanbul'a dönen vatandaşların beraberlerinde memleketlerinden çok sayıda kışlık erzak da getirdiği görüldü.

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