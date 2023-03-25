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Ara tatil olacak mı? Bakan Özer'den açıklama geldi

Deprem bölgesinde bir yandan okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bakan Özer, bu konuya açıklık getirdi.

09:58 . 25/03/2023 Cumartesi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı.


Ara tatil olacak mı?


Bölgede bir yandan okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken öğrenci ve veliler ise ara tatilin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e bu konuya ilişkin Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya konuştu. Bakan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını hatta öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.


Ara tatil ne zaman?


Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.



#Ara Tatil
#Mahmut Özer
#Eğitim
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