Gündem ARA-YAN sanatseverlere kapılarını açtı
İSTANBUL

‘ARA-YAN’ sanatseverlere kapılarını açtı

Çağdaş sanatçılardan Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Açılışa katılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kadırga Sanat Galerileri’nin bu güzel hale getirilmesinde emeği geçen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a ve ekibine teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘ARA-YAN’ sanatseverlere kapılarını açtı ​
Fatih Ömeroğlu’nun ‘ARA-YAN’ sergisi, 28 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi’nde günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Açılışa katılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kadırga Sanat Galerileri’nin bu güzel hale getirilmesinde emeği geçen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a ve ekibine teşekkür etti.

‘SANATA YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR’

  • Sergi açılışında konuşan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, “Fatih Belediyesi olarak sanatın toplumla bağını çok önemsiyoruz. Kültüre ve sanata yaptığımız yatırımlar geleceğimizi inşa edecek. Gelenekselden, modern sanata hepsine değer veriyoruz. Bugünkü etkinliğimiz bu çabamıza bir örnektir. Geleneksel sanatlarımızdan iz taşıyan ve 24 eserden oluşan “ARA-YAN” sergisini sanatseverlerin ilgisine sunmaktan son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.

28 AĞUSTOS'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

Sanatseverler, ARA-YAN sergisinde hat sanatından Anadolu motiflerine, folklordan dinler tarihine farklı temaların özgün metaforlarla bir araya getirildiği eserleri görebilecek. Kendine özgü üslubu ile yaşadığı kültürü çağdaş bir yorum ve çeşitlilikle sunan Fatih Ömeroğlu’nun ‘ARA-YAN’ sergisi, 28 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • ARA-YAN sergisi sanatçısı Fatih Ömeroğlu, “Bu 24 eseri daha önce oluşturduğum kavramlarla Pandemi sürecinde yaptım. Eserlerde farklı başlıklar kulandım. Yazı, motif, peygamber kıssaları, üçlemeleri üzerinde kurdum. Bu üçlemeler ile de ortak bir kavram oluşturdum. Tamamen kendime özgü bir şekilde çalıştım. Tepkiler çok iyi insanlar biraz şaşırdılar. Geleneksel sanat üzerine çalışmalar yapan biri olarak çağdaş işler yapmam hoşlarına gitti” dedi.
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‘ARA-YAN’ sanatseverlere kapılarını açtı
Gündem

‘ARA-YAN’ sanatseverlere kapılarını açtı

Çağdaş sanatçılardan Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Açılışa katılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kadırga Sanat Galerileri’nin bu güzel hale getirilmesinde emeği geçen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a ve ekibine teşekkür etti.

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