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Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı! Arabuluculuk sınavı tarihleri

Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığınca, 2 Eylül'de sona ereceği duyurulan 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı başvurularının, yoğun ilgi nedeniyle 6 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Arabuluculuk sınavı için başvuru süresi 6 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Kasım'da yapılacak 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı başvurularının 19 Ağustos'ta başladığı ve 2 Eylül'de sona ereceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

  • Sınav için, 19 Ağustos'tan bugüne kadar 26 binin üzerinde başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sınav başvurularına çok yoğun ilgi olması nedeniyle başvuru yapacak adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla başvurular 6 Eylül Cuma günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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