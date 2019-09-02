Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı

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Osmanlı kaftanları ile uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Ankara'da polis ekipleri, suda eritilerek Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere emdirilmiş, 33 kilo 550 gram baz morfin ve 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi. Narkotik köpeği 'İvan' tarafından bulunan uyuşturucu yüklü kaftanların Avustralya ve İngiltere'ye gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.