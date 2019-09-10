Arabuluculuk sınavına rekor başvuru

24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı, 6 Eylül'de sona erdi.
Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştirildi.
- Zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunlarının gireceği sınava katılabilmek için 29 bin 616 kişi başvuru yaptı.
- Başvurusu kabul edilenler, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet sitesinden 14 Ekim'de ilan edilecek.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.