Arabuluculuk sınavına rekor başvuru! Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak? Arabuluculuk sınavına rekor başvuru Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek ve başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına 29 bin 616 kişi müracaatta bulundu.

Haber Merkezi 10 Eylül 2019, 11:16 Son Güncelleme: 10 Eylül 2019, 11:18 AA