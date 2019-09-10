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Arabuluculuk sınavına rekor başvuru! Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak?

Arabuluculuk sınavına rekor başvuru

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek ve başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına 29 bin 616 kişi müracaatta bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı, 6 Eylül'de sona erdi.

Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştirildi.

  • Zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunlarının gireceği sınava katılabilmek için 29 bin 616 kişi başvuru yaptı.
  • Başvurusu kabul edilenler, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet sitesinden 14 Ekim'de ilan edilecek.

Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.

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