Araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık: 28 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte araç kiralama sitelerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, söz konusu sahte siteleri açan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma yaptı.





Şüphelileri ve kaldıkları adresleri tespit eden ekipler, bugün, sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Iğdır, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 araç kiralama firmasına ait internet sitesinin benzerlerini hazırladıkları ve bu sitelerden araç kiralama ücreti aldıkları mağdurları dolandırdığı tespit edilen 28 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, irtibat bilgisi olarak sahte internet sitesine yabancı kişilerin kimlik bilgileriyle açılan GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.

16 kişi şikayetçi oldu