​Araç şarj istasyonları 81 ilde olacak

Küresel ölçekte trafikteki elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Antalya’daki 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını cevaplayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, araç şarj istasyonlarıyla ilgili altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Mustafa Yılmaz

Mustafa Yılmaz, “Altyapıyla ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Düzenlemeler çok kısa sürede olacak. Bu düzenlemelerdeki hedefimiz Türkiye’nin her tarafında, herkesin erişebileceği istasyon yapısını geliştirmek. Bunun için gerekirse birtakım sübvansiyonlar getireceğiz” dedi.

ÖNEMLİ ŞİRKETLER YATIRIMA GELECEK

Dünyanın önde gelen şirketlerinin elektrikli araçlarda kullanılan pil teknolojisiyle ilgili olarak Türkiye’de yatırım yapacağını belirten Yılmaz, “Türkiye, gelecekte bir enerji üssü olacak diye düşünüyorum. Onun için şebeke altyapımızda da ciddi yatırımlar yapıyoruz" dedi. Şarj istasyonlarının istihdam oluşturacağını da dile getiren Yılmaz, “Şarj istasyonunun her bir parçası için sanayi kurulacak. Sanayide istihdam oluşacak” diye konuştu. Yılmaz, yerli şarj ünitesi üreten firmaların bulunduğunu ve gelecekte bu alanın, ihracat kalemi olacağını söyledi.

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Kademeli tarife yıl başında

Elektrikte kademeli tarifeye geçişin nasıl olacağı tartışılırken, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’dan bu konuda da önemli bir açıklama geldi. Yılmaz, “Maliyet çalışması yapacağız. Türkiye ortalamasını alacağız, tüketimi aşan maliyetini ödeyecek. Kademeli tarifenin hayata geçmesi de yılbaşını bulur. Ayrıca, şimdilik bir kademe ama bu ileride daha farklı olabilir. Öncelikle korumamız gereken bir mesken var” değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİ Şarj istasyonu 2022’de hazır