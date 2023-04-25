Aracını yenileyen esnaf ÖTV ödemeyecek

SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdeler verdi. Erdoğan, esnafın bir bölümüne daha önce vergi muafiyeti getirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz.”

PAZARCILARA İSTİSNA UYGULAMASI

“Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.”

MECLİS’TE İLK DÜZENLEME OLACAK

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa da bir müjdesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacak.”

0,99 faizli kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’da yerli otomobil Togg’a ilişkin önemli bir müjde verdi. Erdoğan, “Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50’si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Yani Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile kredi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar” dedi.

Togg ile geldi

Erdoğan, meydana plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Anadolu kırmızısı Togg ile geldi. Güzergahta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar Togg’a karanfil attı.







