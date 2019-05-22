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Kütahya haber: Aracının bulunduğuna sevinemedi

Çalınan aracının bulunduğuna sevinemedi

Kütahya'da 15 bin lira değerindeki otomobili çalıp, parçalara ayıran 3 şüpheli yakalandı. Araç sahibi M.D.G., otomobilinin 25 parça halinde bulunduğu öğrenince şok geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Çalınan otomobil 25 parça halinde farklı adreslerde bulundu.
Çalınan otomobil 25 parça halinde farklı adreslerde bulundu.

Kütahya'da yaşayan M.D.G., bir süre önce Fuat Paşa Mahallesi Keresteciler Sitesi'ne 38 VS 298 plakalı otomobilini park etti.

18 Mayıs günü otomobilini bıraktığı yerde göremeyen M.D.G., polise haber verdi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik ve mobese kameralarının görüntüerini inceledi, şüphelilerin K.Y., eşi G.Y. ve İ.G. olduğunu saptadı.

Aracın, başka bir araçla halatla çekilerek İstiklal Mahallesi’ne götürüldüğünü tespit etti.

Şüpheliler evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan otomobil ise 25 parça halinde farklı adreslerde bulundu.

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y., eşi G.Y. ve İ.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevinci yarıda kaldı

  • Çalıntı otomobilinin bulunduğuna sevinen M.D.G., 25 parça halinde olduğunu duyunca şok geçirdi.

Çalınan aracının son halini görünce şok geçirdi
FOTOĞRAF 7
Title
Kütahya'da yaşayan M.D.G., bir süre önce Fuat Paşa Mahallesi Keresteciler Sitesi'ne 38 VS 298 plakalı otomobilini park etti.
Title
18 Mayıs günü otomobilini bıraktığı yerde göremeyen M.D.G., polise haber verdi.
Title
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik ve mobese kameralarının görüntüerini inceledi, şüphelilerin K.Y., eşi G.Y. ve İ.G. olduğunu saptadı.
Title
Aracın, başka bir araçla halatla çekilerek İstiklal Mahallesi'ne götürüldüğünü tespit etti. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan otomobil ise 25 parça halinde farklı adreslerde bulundu.
Title
Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Title
K.Y., eşi G.Y. ve İ.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Title
Çalıntı otomobilinin bulunduğuna sevinen M.D.G., 25 parça halinde olduğunu duyunca şok geçirdi.
Çalınan aracının son halini görünce şok geçirdi
Kütahya'da 15 bin lira değerindeki otomobili çalıp, parçalara ayıran 3 şüpheli yakalandı. Araç sahibi i M.D.G., otomobilinin 25 parça halinde bulunduğu öğrenince şok geçirdi.
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