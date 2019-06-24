Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Araklıda can kaybı 8e yükseldi
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Araklı'da can kaybı 8’e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle 18 Haziran’da meydana gelen selde ölü sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heyelanın meydana geldiği bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Heyelanın meydana geldiği bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarının altıncı gününde, bir erkek cesedi daha bulundu.

KAYIP İKİ KİŞİ ARANIYOR

Mahallelerin altından geçen dere yatağı yanında bulunan cesetle birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişinin bulunması için JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 343 personel çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara, iş makinelerinin yanısıra 2 helikopter ve bir kadavra köpeği katılıyor.

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