Arama zincirinde 13 saniye kuralı

TSK içinde deşifre edilen FETÖ’cü kriptoların mahrem imamlar ile haberleşirken, ByLock yerine ankesörlü telefon kullandıkları belirlendi. FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanması hızla çözülürken örgüt faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan kriptoların kendilerini nasıl gizledikleri gün yüzüne çıkıyor. Diğer örgüt üyeleri kendi arasında ByLock ile iletişime geçerken, TSK’daki kriptoların, mahrem imamlarla iletişime ankesörlü telefon üzerinden geçmeleri dikkat çekti.

PAROLA OLUŞTURMUŞLAR

Bu sistemi kullanan kripto örgüt üyelerinin uygulamada farklı yöntemler geliştirdiği de tespit edildi. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) eğitimi alan kripto FETÖ’cülerin, kendi aralarında haberleşirken arama zinciri kurdukları ve iletişime geçtikleri zaman sıraya göre birbirlerini aradıkları bildirildi. Kriptoların konuşma yaparken 13 saniyeyi geçmedikleri de öğrenildi.

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Kriptoların, birbirleriyle güvenli iletişim sağlamak için kendi aralarında parola oluşturdukları tespit edildi. Konuşmaya başlamadan önce bu parolayı söyleyerek iletişime geçtikleri öğrenildi. Bu parolanın ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in baş harfleri olan FG’den farklı kelimeler türeterek oluşturulduğu belirlendi.

100 METRE ÖNLEMİ

Eskişehir merkezli yapılan “ankesörlü telefon” operasyonunda yüksek rütbeli albayların olması ise dikkat çekti. Mahrem imamlardan gelen talimatları ankesörden aldıkları belirtilen albayların ise kendi altında bulunan FETÖ’cülere bunları ilettikleri belirlendi. Mahrem imamların, TSK’daki kriptoları ankesörlü telefonlarla arayarak bir dahaki buluşmanın nerede olacağını söyledikleri ve buluşma yerini öğrenen kripto FETÖ’cülerin ise arabayla ya da yaya olarak kamera kayıtlarına takılmamak için 100 metre mesafeyle hareket ettikleri tespit edildi.

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AKIN DA BÖYLE KONUŞTU

Öte yandan FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek ağlayarak teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın’ın da ankesörlü telefonu kullanarak haberleştiği öğrenildi. Akın’ın, bu yöntemle örgütün tepe isimleriyle birçok kez iletişime geçtiği değerlendiriliyor.

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