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Aramaktan vazgeçmeyin

Uludağ’da 12 gün önce kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları halen sürerken kayıp dağcılardan Mert Alpaslan’ın eşinin yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Burcu Alpaslan, “Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Ne olur azaltmayın çalışmaları. Yetkililere yalvarıyorum, yaşıyor o, bırakmayın ne olur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uludağ’da kaybolan dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip oluşturuldu.
Uludağ’da kaybolan dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Uludağ’da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmaları 12 gündür sürüyor. Mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin dik vadileri ve uçurumları, halatlı istasyon yardımıyla aşmaları, kameralar tarafından görüntülendi. Kayıp dağcılardan Mert Alpraslan’ın eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Burcu Alpaslan'ın paylaşımı

KÜREKLİDERE’DE ARANIYOR

Mert Alpaslan ve Burcu Alpaslan

İstanbul’dan Uludağ’a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp’a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ’ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde 40 kişilik özel ekip arama yaptı. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor.

ÜMİDİNİZİ KESMEYİN MESAJI

  • Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şelaleleri aşmak için, halatlı istasyonlar kuruyor. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ’da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor. Kayıp dağcılardan Mert Alparslan’ın eşi Burcu Alparslan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ise yürekleri dağladı. Endişeli bekleyişin 11. gününde sessizliğini bozan Burcu Alparslan, şu tweetleri paylaştı: “Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Vazgeçmeyin ne olur, azaltmayın çalışmaları yalvarıyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Yaşıyor o, bırakmayın ne olur” “Benim kocam aşkım yaşıyor biliyorum. Herkese teşekkür etmek için dönecek. Ne olur ümidinizi kesmeyin, ne olur bırakmayın onu orada ne olur.”

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