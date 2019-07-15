Aramaya devam

BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla iletilen mektupta Akıncı, Rumlara Doğu Akdeniz kaynaklarının adil paylaşımı konusunda zeytin dalı uzattı.
Öneri mektubunu teslim alan Anastasiadis, Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi’ni 16 Temmuz Salı günü toplantıya çağırdı.
KKTC’nin önerisi karşısında Rumların hareket tarzı bu toplantı sonrası netleşecek. Adadaki gelişmeleri Lefkoşa merkezli Kıbrıs Postası için kaleme aldığı makalede yorumlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rumların işbirliğine yanaşmaması halinde Türkiye’nin her hâl ve şartta petrol-doğalgaz arayışlarını sürdüreceği mesajı verdi.
ÇALIŞMALAR SÜRECEK
“GKRY maalesef, hidrokarbon konusunu, Kıbrıs Türkleriyle paylaşması ve birlikte karar alması gereken bir unsur olarak görmemekte; Kıbrıs Türklerinin haklarını çözümden sonra vermek üzere korumaya aldığını iddia etmektedir” diye yazan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
- “Türkiye Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarlarını kararlı şekilde korumaktadır. Rumlarla işbirliği mekanizması kurulmadığı takdirde de KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne ruhsat verdiği alanlarda faaliyetlerimizi bir değişiklik olmadan kararlılıkla sürdüreceğiz.”