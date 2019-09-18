Gündem Aramco saldırısı Türkiye için büyük dersler taşıyor
İSTANBUL

Aramco benzeri bir saldırı Türkiye'de yaşansa sonuçları ne olur?

Aramco saldırısı Türkiye için büyük dersler taşıyor

Sadece Suudi Arabistan'ın değil dünyanın en önemli petrol üretim tesislerinden biri olan Aramco'ya düzenlenen hava saldırısı beraberinde çok sayıda soruyu da getirdi. Peki, Türkiye bu tarz bir saldırıya ne kadar hazır? Yeni Şafak süreci ve atılması gereken adımları uzmanlarla konuştu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Aramco saldırı, Türkiye'nin hava savunma sistemi ağını yeniden gündeme taşıdı.
Aramco saldırı, Türkiye'nin hava savunma sistemi ağını yeniden gündeme taşıdı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise yönelik hava saldırısının yankıları sürüyor. Saldırının drone ve seyir füzeleri ile gerçekleştirilmesi ve bu süreçte Suudi hava savunma sistemlerinin adeta 'uyuması' "Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tür stratejik saldırılara ne kadar hazır?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Savunma Politikasi Analisti Turan Oğuz, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada Aramco saldırısının 3 yönden yapılabileceğine dikkati çekerek, Yemen'in batısındaki Husi topraklarının, İran'ın ve Hizbullah unsurları üzerinden Irak topraklarının öne çıktığına değindi.

Saldırının ardından "Suudi Arabistan dünyadaki en büyük petrol ayrıştırma merkezlerinden birini nasıl koruyamadı?" sorusunun üzerine düşünülmesi gerektiğine işaret eden Oğuz, "Her ihtimalde en kısa yoldan dahi 600-650 km kat eden bir saldırıdan bahsediyoruz. Vurulan tesis, İran'dan 650, Irak'tan 600, Batı Yemen'den 1250 km'ye yakın bir uzaklıkta" bilgisini paylaştı.

Suudi savunma sistemleri ayakta uyudu

Saldırının bir düzine civarında seyir füzesi ve 20'den fazla drone üzerinden 'birleşik saldırı' olarak yapıldığının altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu saldırıda hem ilginçlikler hem de zaaflar var. Suudilerin topraklarından en az 500 km'ye yakın yol alıyor bu saldırı unsurları ve radarlar bunları görmüyor. Kaldı ki seyir füzeleri ve drone'lar mikro araçlar da değil.

REKLAM

İşin ilginç kısmı ise Suudi Arabistan'ın en büyük düşmanı olarak İran'ı görmesi ama buna rağmen o tarafa doğru yöneltilmiş bir hava savunma sistemi ağının olmaması.

Saldırının muhtemel rotası için 3 farklı nokta öne çıkıyor.
  • Olay, Suudi Arabistan'ın katmanlı bir hava savunma sistemi olmadığını gözler önüne serdi. Bizim de Türkiye’de kapsama alanında boşluklar olmayan bir radar ağı kurmamız lazım. Seyir füzeleri çöl coğrafyasının avantajını da kullanarak çok alçaktan uçabilse de Suudi Arabistan’ın da çöl ortamının avantajından radarlarıyla faydalanması ve tespit etmesi mümkün. Yaşananlar, ABD’den milyarlarca dolarlık silah alan Suudilerin sadece uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleriyle kendilerini koruyamayacaklarını gösterdi.

Üzerinde mutlaka durulması gereken bir diğer konu da yeni savaş doktrinin geliyor olması. Salvo halinde saldıran seyir füzeleri ve drone'ları tespit etmek ve aynı anda hepsini etkisiz hale getirebilmenin önem kazandığı bir dönem geldi. Böyle bir çoklu atışı nasıl bir sistem karşılayabilir bunun düşünülmesi lazım, çünkü yeni bir tehdit şekli bu. Bunun dünyada mutlaka etkisi görülecektir. Yakın zamanda daha karmaşık hava savunma sistemleri görmemize neden olabilir bu süreç.

Saldırının ardından çekilen uydu görüntüleri.

Benzer bir saldırı Türkiye'ye yapılsa biz neler yapabiliriz?

Turan Oğuz, Aramco saldırısının Türkiye için de hayati derecede önemli dersler çıkarılacak bir konu olduğunu anlattı.

  • Turan'a göre örneğin Akkuyu gibi stratejik tesisler savaş zamanında en öncelikli konumlardan biri olacak. Çünkü bu alanlar hem enerji sürekliliği açısından çok önemli, hem de düşmanların öncelikli hedefi olduğu için.

"Peki, Türkiye ne yapmalı?" sorusuna da yanıt veren Oğuz, süreci şöyle anlattı:

"Kısa, orta, uzun ve çok uzun menzilli radarlardan oluşan bir ağ kurulmalı. Artık yeni bir savaş stratejisi ortaya çıktı. Drone'lar ve seyir füzeleri kullanılıyordu eskiden de. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu unsurların devlet dışı aktörlerin eline de geçtiği bir süreç yaşıyoruz.

Aramco saldırısının ardından tesislerdeki hasar uzaydan görüntülendi.

Bu nedenle bu tür unsurları tespit ve teşhis edecek sistemlerimizin olması çok önemli. Bunları görecek radarlarımız olmalı. Mevcut radalarımızın çoğu eski. Aselsan, Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS) üzerinde çalışıyor. Bu modern radarlar 2021 yılı sonrasında envantere girecek. Orta menzilli balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra drone'ları da algılayabilen bir sistemimiz olacak.

REKLAM

EİRS'in işleyiş mantığı.

Kaldı ki Türkiye'nin coğrafi zorlukları da var. Vadiler var bunlar radarların tespit mesafesine olumsuz etki ediyor.

Sistem soğan kabuğu gibi işlemeli

Türkiye'nin merkezi bir radar sistemi konusunda adımlarını sıklaştırması ve aynı zamanda hızlandırması gerekli. Ağ merkezli bir yapıya geçilmesini bu noktada oldukça önemsiyorum.

Peki elimizde ne var? Şuan için I-Hawk sistemleri kullanıyoruz, S-400'ler kurulum aşamasında. Diğer taraftan Hisar A/O ve Siper ile Korkut yolda.

Geçmiş yıllarda bu sistemler için 'Hepsinin aynı anda çalışılması israf mı?' sorusu soruluyordu bazı çevrelerde. Bugün gelinen noktada bunun ne denli gerekli olduğu ortaya çıktı.

Hisar ailesinin üyeleri ve özellikleri.

Aramco saldırısı bir kez daha gösterdi ki sadece Hava Savunma Sisteminiz olması yeterli değil. Türkiye'nin halkalar şeklinde kendi hava savunmasını adeta bir soğan kabuğu mantığı ile katmanlar halinde kurgulaması lazım.

Sistemin en içinde en kısa menzilli Korkut gibi namlulu sistemler yer alacak. Hemen dışında alçak-orta irtifa sistemlerimiz olacak ve en dışta yüksek irtifa savunma sisteminiz yer alacak.

  • Bunları kurmak ve sayısını fazlalaştırmak çok önemli. Neden fazlalaştırmak önemli? Çünkü Türkiye’deki kritik tesisler birbirinden uzak. Savunma sanayii üretimleri Ankara'da, ağır sanayii İstanbul ve çevresinde, nükleer santral Mersin'de, petrol açısından İzmir, Gebze, Hatay gibi merkezler öne çıkarken, mesela Keban Barajı Elazığ'da... Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunları koruyabilmek için sayının artması şart.

Türkiye çalışma olarak oldukça iyi bir noktada bugün. Ancak seri üretime geçişte bazı sorunlar yaşıyoruz ve takvim uzuyor. Ürettiklerimizin seri üretime başlama hızı da artmalı.

Suudi Arabistan'da petrol tesisine SİHA'lı saldırı
OYNAT 00:00
Suudi Arabistan'da petrol tesisine SİHA'lı saldırı
Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'ü: Kriz Türkiye'yi de etkileyecek
EKONOMİ
Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'ü: Kriz Türkiye'yi de etkileyecek

BM petrol tesislerine yapılan saldırılardan endişeli
DÜNYA
BM petrol tesislerine yapılan saldırılardan endişeli

Saldırı sonrası Suud'da petrol akışı durdu
DÜNYA
Saldırı sonrası Suud'da petrol akışı durdu
Türkiye içinönemli dersler var

Türkiye için
önemli dersler var

​Aramco saldırısı, hava sistemlerimizi yeniden gündeme taşıdı.
Türkiyeye has iyilik hareketi

Türkiye'ye has iyilik hareketi

​Osmanlı geleneğini sürdüren fırıncılar Yeni Şafak'a anlattı.
Dolandırıcılarınyeni numarası

Dolandırıcıların
yeni numarası

3500 dolar maaşlı işe başvurdular, dolandırıldılar.
Tuzla'da<br>fabrika yangını

Tuzla'da
fabrika yangını

​Çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Harekat planı hazır

Harekat planı hazır

​Erdoğan, Fırat'ın doğusu için ABD'ye iki hafta verdi.
Rektörlere yeni kriter geliyor

Rektörlere yeni kriter geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu.
Bu hale getirip<br>serbest bırakıldılar

Bu hale getirip
serbest bırakıldılar

Mahkemeden tartışmalı bir karar daha çıktı.
'Bu iş bitti' demiştim

'Bu iş bitti' demiştim

​Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı.
Bu kadarı da pes

Bu kadarı da pes

İmam hatip okulu camisinin minaresi yıkılıyor.
Altın dolu<br>çanta yola düştü

Altın dolu
çanta yola düştü

​Çantayı alan şahıs kameralardan tespit edildi.
Kaymakam görevlendirildi

Kaymakam görevlendirildi

Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı.
Sıra İstanbul'da

Sıra İstanbul'da

Valilik 315 kaçak yapının yıkılacağını açıkladı.
Küresel<br>markalar çıkaracağız

Küresel
markalar çıkaracağız

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı.
3 ilde bahis operasyonu

3 ilde bahis operasyonu

​Bodrum katları ile kahvehanelerde oynatıyorlar.
100 kişi arıyordu<br>cesedi bulundu

100 kişi arıyordu
cesedi bulundu

Silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atılmış.
Aslan sahne alıyor

Aslan sahne alıyor

Devler Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak.
Rüzgar<br>tersine döndü

Rüzgar
tersine döndü

Ağustos ayında 110 bin 538 adet satış oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.