Aranan 11 kişiyi yakaladı





Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların veya araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 57 unsur ve 225 personelin katılımı ile uygulama yapıldı.

GÜNDEM Eyüpsultan'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

Suç unsuru aletlere el koyuldu

Uygulama kapsamında; 431 işyeri ve 13 sabit uygulama noktasında yapılan uygulama neticesinde 4 bin 47 kişi sorgulanmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 kişi yakalanırken ve 14 kişiye 4 bin 627 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri tarifi yol uygulamasında,

bin 703 araç kontrol edilerek, 6 araca 11 bin 638 TL idari para cezası uygulanırken, arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı ve 5 araç trafikten men edildi.

Jandarma yol uygulamasında 2 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 37 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.