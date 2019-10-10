Aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetiyle saklandığı barakada yakalandı.

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Erkan G, etek ve eşarp giymiş şekilde barakada bulundu.

Ormanlık alanda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralama, cinsel taciz ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlara karışan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan G'nin (35), Honaz ilçesindeki ormanlık alanda bir barakada saklandığını tespit etti. Ekipler, 5 yıldır aranan Erkan G'yi etek ve eşarp giymiş şekilde barakada buldu.

Erkan G. barakada yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, basın mensuplarına "Cinayet işledim, 2 adam öldürdüm. Kesinlikle kadın kıyafeti giymedim. Bunların hepsi yalan. 2 yıl ormanda saklandım" dedi. Erkan G, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.