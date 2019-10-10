Gündem Aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
DENİZLİ

Aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı

Denizli'de, hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetiyle bulundu. Erkan G, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi AA
Erkan G, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erkan G, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetiyle saklandığı barakada yakalandı.

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Erkan G, etek ve eşarp giymiş şekilde barakada bulundu.

Ormanlık alanda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralama, cinsel taciz ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlara karışan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan G'nin (35), Honaz ilçesindeki ormanlık alanda bir barakada saklandığını tespit etti. Ekipler, 5 yıldır aranan Erkan G'yi etek ve eşarp giymiş şekilde barakada buldu.

Erkan G. barakada yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, basın mensuplarına "Cinayet işledim, 2 adam öldürdüm. Kesinlikle kadın kıyafeti giymedim. Bunların hepsi yalan. 2 yıl ormanda saklandım" dedi. Erkan G, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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