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Arap aşiretleri resmen duyurdu: Terör örgütü PKK/YPG'ye kötü haber

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında büyük sıkıntılar çeken Arap aşiretleri, ara verdikleri ayaklanmayı yeniden başlatmak için hazır olduklarını duyurdu.

14:55 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Suriye

Suriye

PKK/YPG'li teröristlere karşı Arap aşiretlerinin ayaklanmasına öncülük eden Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, sosyal medya hesabından yeni ayaklanmaya hazır olduklarını duyurdu.

"Arap aşiretlerinin ateşi geliyor, yer bizim ve sahada hesap sorulacak"
başlıklı paylaşımda Hafıl, ayaklanmalara, Irak'ın Erbil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile yapılan görüşmelerden dolayı ara verdiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saflarında yer alan Arap aşireti gençlerine ayrılma çağrısını yapan Hafıl, "Örgüt, gelecek günlerde Arap aşiretlerinin ateş püsküren öfkesini görecek. Zafere kadar bütün cepheler yanacak. Örgütün burada yeri yok." ifadelerini kullandı.

Arap aşiretleriyle PKK/YPG arasındaki çatışmalar

Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül arasında örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

Operasyonlar sonucunda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Deyrizor'daki terör işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle DEAŞ'la mücadele adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.



#Arap aşiretleri
#PKK
#Suriye
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