Arap aşiretleri resmen duyurdu: Terör örgütü PKK/YPG'ye kötü haber

PKK/YPG'li teröristlere karşı Arap aşiretlerinin ayaklanmasına öncülük eden Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, sosyal medya hesabından yeni ayaklanmaya hazır olduklarını duyurdu.

başlıklı paylaşımda Hafıl, ayaklanmalara, Irak'ın Erbil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile yapılan görüşmelerden dolayı ara verdiklerini belirtti.

başlıklı paylaşımda Hafıl, ayaklanmalara, Irak'ın Erbil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile yapılan görüşmelerden dolayı ara verdiklerini belirtti.

"Arap aşiretlerinin ateşi geliyor, yer bizim ve sahada hesap sorulacak"

"Arap aşiretlerinin ateşi geliyor, yer bizim ve sahada hesap sorulacak"

Terör örgütü PKK/YPG'nin saflarında yer alan Arap aşireti gençlerine ayrılma çağrısını yapan Hafıl, "Örgüt, gelecek günlerde Arap aşiretlerinin ateş püsküren öfkesini görecek. Zafere kadar bütün cepheler yanacak. Örgütün burada yeri yok." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül arasında örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

Operasyonlar sonucunda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.