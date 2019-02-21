Gündem Arap Emrah gecekonduda yakalandı
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Arap Emrah lakaplı suç örgütü lideri gecekonduda yakalandı

Arap Emrah gecekonduda yakalandı

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi.

EKİPLER SABAH BASKIN YAPARAK YAKALADI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı.

Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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