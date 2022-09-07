'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü

Ekonomi

Öncelik katma değerli üretim: Ar-Ge'ye finansman teşviği

Türkiye’nin 2023 ila 2025 yılları arasında ekonomik hedeflerini içeren Orta Vadeli Program (OVP), hem üretime verdiği ağırlık hem de işletmelere yönelik destekler sebebiyle KOBİ’lere büyük fayda sağlayacak. Katma değerli üretime öncelik verilen üç yıllık program girişimcilere de önemli teşvikler içeriyor.