Ardahan’da bir tuhaf seçim

İddiaya göre, 1045 numaralı sandığa başkanlık etmesi gereken kişi, seçim sabahı sandık başkanı olarak eşini gönderdi. Eşi seçim süresince sandığa başkanlık etti. Sandıkların kapatıldığı saat 16.00'da ise "Başkan benim" diyerek, sandık kurulunu yöneten eşinin yerine geçti. İtirazlar üzerine durumun idare edilmesini isteyerek, sayım süresince sandığa başkanlık etti.

USULSÜZLÜK ÜSTÜNE USULSÜZLÜK

AK Parti'nin Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede, sandık kurulu başkanının eşinin sebep göstermeksizin içeriye bazı seçmenleri almadığı da belirtildi. Söz konusu sandıkta seçmenlerin oy kullanmadan gitmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. 1043 numaralı sandıkta seçmen imza listesinin kaybolduğu, 1030 numaralı sandıkta görevlilerinin farklı çetele tuttuğunu, 1022, 1028, 1029 ve 1020 numaralı sandıklarda ise usulsüz işlemler yapıldığı belirtildi.

Kütahya yeniden sayılacak

Kütahya İl Seçim Kurulu’nun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak. Öte yandan BBP, 73 oy farkla kaybettiği Gerede'de seçimin iptali için YSK'ye başvurdu. Gerede'de seçimi aynı zamanda BBP adayı Mehmet Akif Allar’ın amcası da olan AK Parti adayı Mustafa Allar kazanmıştı. YSK Kayseri'nin Pınarbaşı ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçelerinde da seçimlerin yenilenmesine karar verdi.







