Arda’nın arşivi kamuya açıldı

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekterliği ve iki dönem İçişleri Bakanlığı ile Meclis-i Mebusan Başkanlığı yapan Hacı Mehmed Adil Arda’ya ait 1283 belge, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na hibe edilerek kamuya sunuldu. Hacı Mehmed Adil Arda, tüm süreçlerde tuttuğu siyasi-idari süreçlerle ilgili not, belge ve yazışmalarını özel bir sandıkta saklayarak ailesine bıraktı. Torunu Ali Arda, bu belgeleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na hibe ederek araştırmacılar için yeni kaynak sundu. Yaklaşık beş aylık çalışma sonrasında 1283 belge, Türkçe özetler halinde arşivlerdeki yerini aldı.

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