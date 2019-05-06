Yerel Seçim 2019
Gündem Ardanın arşivi kamuya açıldı
ANKARA

Arda’nın arşivi kamuya açıldı

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, dedesinin kişisel arşivini hibe etmesinden dolayı Ali Arda’ya Hacı Mehmed Adil Arda’nın Bursa mebusluğuna seçildiğine dair 7 Ekim 1915 tarihli telgrafın metnini takdim etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Ünal - Ali Arda
Uğur Ünal - Ali Arda

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekterliği ve iki dönem İçişleri Bakanlığı ile Meclis-i Mebusan Başkanlığı yapan Hacı Mehmed Adil Arda’ya ait 1283 belge, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na hibe edilerek kamuya sunuldu. Hacı Mehmed Adil Arda, tüm süreçlerde tuttuğu siyasi-idari süreçlerle ilgili not, belge ve yazışmalarını özel bir sandıkta saklayarak ailesine bıraktı. Torunu Ali Arda, bu belgeleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na hibe ederek araştırmacılar için yeni kaynak sundu. Yaklaşık beş aylık çalışma sonrasında 1283 belge, Türkçe özetler halinde arşivlerdeki yerini aldı.


Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri yeniden yapılandırılıyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri yeniden yapılandırılıyor
KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.