​Ardeşen Belediyesinden indirim

Boluluların tepkisini çekmişti: CHP'li Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yerel halk tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere kulak asmadan, alkollü bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özcan'ın korumaları, o anları kaydeden gazeteciye müdahalede bulundu.