​Ardeşen Belediyesinden indirim

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında çıkan sonuçta KDV indirimi yapılacağını açıklamış idi. Cumhurbaşkanı özellikle gıda ürünlerindeki KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Bu açıklama sonrasında Ardeşen Belediyesi su faturalarında indirime gitti.
Belediyeden yapılan açıklamada şunlara yer verildi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Enflasyon Tedbirleri" kapsamında Ardeşen Belediyesi olarak su kullanım bedelindeki %8 KDV'yi %1'e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun.” Denildi.