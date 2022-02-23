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Ardeşen’de Hayvan Dostu Okul Projesi

Ardeşen Belediyesi Tarafından Organize edilen Hayvan Dostu Okul Projesi Hayat Buldu

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Ardeşen’de Hayvan Dostu Okul Projesi
Ardeşen’de Hayvan Dostu Okul Projesi

Rize’nin Ardeşen İlçesinde Sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulma adına Belediye tarafından oluşturulan Hayvan Dostu Okul Projesi kapsamında İlçe geneli 21 okula köpek kulübeleri dağıtılarak Hayvan Barınağında aşıları ve bakımları tamamlanan köpekler sahiplendirme koşuluyla önceden gönüllü olan pilot okullara verilecek.

Rize’nin Ardeşen İlçe Belediyesi tarafından projelendirilen Sokak Hayvanlarına Yeni Yuvalar oluşturuyoruz sloganına duyarsız kalmayan İlçedeki 21 okul bünyesinde belirledikleri uygun alanlara Belediye tarafından verilen (montajı yapılan) köpek kulübeleri ve korunaklı tel kafes uygulaması rol model olarak Ardeşen Fatih İlkokulu bahçesine konuşlandırılarak yapılan törenle de devir teslimi gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde İlçe Belediye Başkanı Avni Kahya, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Ardeşen İlçe Başkanı Mustafa Terzi, Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Reşat Yazar, Daire Müdürleri, Oda Başkanları, STK Temsilcileri, Muhtarlar, Hayvan Severler, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan törenle okula devir teslimi tamamlandı.

Sokaktaki Dostlarımıza Yeni Yuvalar Hazırlıyoruz diyen Başkan Avni Kahya Sözlerine şöyle devam etti; “2019 yılında yapımına başladığımız ve 2020 yılında aktif olarak Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde denetim, kontrol, kayıt, aşılama ve bakımları tamamlanan sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulma adına başlattığımız projemizin uygulanabilir bir saha çalışmasına dönüşmesinde emekleri olan herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim.

Proje kapsamında; Hayvan sevgisini ve bilincini geliştirmek amacıyla İlçemiz genelindeki 21 okulda kurulan köpek kulübelerinde sokak hayvanları için yeni yuvalar bulmayı hedeflemekteyiz.

Belediyemiz iş birliğinde hazırlanan, ilçe Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de ortak olduğu bu projeyle, ilk etapta okullarımız dâhil edilmiştir.

Projenin ikinci safhasında ise vatandaşlarımızın toplu olarak yaşadıkları büyük siteler, öğrencilerimizin yoğunluğu baz alınarak üniversiteler, fabrikalar ve kamu binalarında gerekli standartlar oluşturularak sokak hayvanların sahiplendirilmesini hedeflemekteyiz.

Proje kapsamında önceden hazırladığımız köpek kulübeleri ve güvenlik bariyeri olarak kafes sistemini talep sırasına göre okullarımıza uygulamaya başladık.

Bu bağlamda, Öğrencilerimize sahiplenme ve sokak hayvanlarıyla doğru frekansta uyum sağlama konusunda büyük katkı sağlayacak olan bu projemizin ana amacı hayvan sevgisini küçük yaşta vermek ve her bireye onların dostlarımız olduğunu göstermekti.

Pilot uygulamada tercihimiz olan okullarımızın mutfak ve taşımalı sistemden uygulanan hazır yemek servislerinden arta kalan yemeklerin çöpe atılmasının da önüne geçmiş olacağız.

Hayvan sevgisinin toplum yaydığı pozitif enerjinin doğaya ve çevreye daha duyarlı bireyler olmamızı tetikleyeceğine inanmaktayız.

Konuşmama burada son verirken; Belediye olarak İlçemizde uygulamaya başladığımız iyilik hareketimize destek veren başta İlçe Kaymakamlığımız olmakla birlikte tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” Diye konuştu.

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