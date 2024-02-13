Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 68,5'i Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesini büyük bir sevinçle karşıladı

Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i Gezeravcı’nın uzaya gitmesiyle ilgili büyük bir sevinç duyduğunu, yüzde 31,5’i ise bu konuda pek bir sevinç duymadığını belirtti.