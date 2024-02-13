Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 68,5'i Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesini büyük bir sevinçle karşıladı

Alper Gezeravcı
Areda Survey araştırma şirketi, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile uzaya gönderilen ve görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönüş yapan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi karşısında Türk halkının neler hissettiğini araştırdı.
Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i Gezeravcı’nın uzaya gitmesiyle ilgili büyük bir sevinç duyduğunu, yüzde 31,5’i ise bu konuda pek bir sevinç duymadığını belirtti.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı halktan büyük destek görüyor
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı halktan büyük destek görüyor
2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı Strateji Belgesi sunumunda açıkladığı "Bir Türk vatandaşını uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz” söyleminin ardından zorlu eleme süreçlerinden geçerek seçilen ilk isim Alper Gezeravcı olmuştu. Gezeravcı, 18 günlük UUİ’de mikrogravite ortamında biyoloji / biyoteknoloji, fizik, teknoloji ve insan araştırmaları başlıklarında 13 adet deney gerçekleştirip bilim misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönüş sağladı.
Peki, Türk halkı Alper Gezeravcı’nın uzaya gidişi karşısında nasıl hissetti?
Areda Survey araştırma şirketi, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi karşısında Türk halkının neler hissettiğini araştırdı.
Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i Gezeravcı’nın uzaya gitmesini büyük bir sevinçle karşılamış durumda. Yüzde 31,5’i ise ilk Türk astronot Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu pek sevinç duyacağı bir olay olarak görmüyor.
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11 dakika önce