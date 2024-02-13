|
Gündem

Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 68,5'i Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesini büyük bir sevinçle karşıladı

Areda Survey araştırma şirketi, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi karşısında Türk halkının neler hissettiğini araştırdı. Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katıldığı araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 68,5’i Gezeravcı’nın uzaya gitmesiyle ilgili büyük bir sevinç duyduğunu belirtti.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:05 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 11:06 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı
Areda Survey araştırma şirketi, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile uzaya gönderilen ve görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönüş yapan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi karşısında Türk halkının neler hissettiğini araştırdı.
Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i Gezeravcı’nın uzaya gitmesiyle ilgili büyük bir sevinç duyduğunu, yüzde 31,5’i ise bu konuda pek bir sevinç duymadığını belirtti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı halktan büyük destek görüyor

2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı Strateji Belgesi sunumunda açıkladığı "Bir Türk vatandaşını uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz” söyleminin ardından zorlu eleme süreçlerinden geçerek seçilen ilk isim Alper Gezeravcı olmuştu. Gezeravcı, 18 günlük UUİ’de mikrogravite ortamında biyoloji / biyoteknoloji, fizik, teknoloji ve insan araştırmaları başlıklarında 13 adet deney gerçekleştirip bilim misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönüş sağladı.
Peki, Türk halkı Alper Gezeravcı’nın uzaya gidişi karşısında nasıl hissetti?
Areda Survey araştırma şirketi, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi karşısında Türk halkının neler hissettiğini araştırdı.
Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i Gezeravcı’nın uzaya gitmesini büyük bir sevinçle karşılamış durumda. Yüzde 31,5’i ise ilk Türk astronot Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu pek sevinç duyacağı bir olay olarak görmüyor.
Alper Gezeravcı yurda döndü: Bu daha başlangıçtı koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz
Alper Gezeravcı yurda döndü: Bu daha başlangıçtı koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Alper Gezeravcı için 'Uzayda 18 günlük bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği uzay misyonu bir ilktir ancak son olmayacaktır.' derken Gezeravcı ise 'Göreve hazırlık sürecini yürüten herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece başlangıçtı. Bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzda bayrak değiştirdik. Koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

#Areda Survey
#Alper Gezeravcı
#Astronot
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'lilere emlak vergisi muafiyeti geliyor! Başvurup şartları taşıyan herkes bu haktan yararlanacak: İşte merak edilen tüm detaylar