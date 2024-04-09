Areda Survey seçim sonrası vatandaşa sordu: AK Parti seçmeninin sandığa gitmediği rakamlarla ortaya çıktı

Türkiye yerel yönetimlerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. 44 siyasi partinin yarıştığı seçimde , 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı. Seçimde, katılım oranı önceki seçimlere göre düştü. Seçime katılım oranı yüzde 80'in altında kaldı. Bu oran 2019’daki yerel çimlerde yüzde 84,67’ydi. Genel tabloda CHP önde çıkarken Cumhur İttifakı seçimlerin ikincisi oldu ve Türkiye haritası değişti. Bu durum, 7 Haziran 2015 genel seçimlerindeki gibi ‘Seçmenin AK Parti’ye mesajı’ olarak yorumlandı.

Areda Survey araştırma şirketi, 21 bin 904 kişiyle, 2-4 Nisan tarihleri arasında yaptığı yerel seçim sonrası seçmen davranışı analizinde, oldukça çarpıcı sonuçlar elde etti.

Vatandaşın dörtte biri sandığa gitmedi

'Geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimde hangi partiye oy verdiniz?' sorusuna vatandaşların yüzde 28,3'ü CHP, yüzde 26,6'sı AK Parti yanıtını verirken oy kullanmadım diyenlerin sayısı ise yüzde 25 ile dikkat çekti.

Cumhur İttifakı seçmeninin hatrı sayılır kısmı yerel seçimde oy kullanmadı

14 Mayıs genel seçimlerinde tercihi AK Parti olan vatandaşların 60,8'i bu seçimde tercihini değiştirmezken, oy kullanmayanların sayısı ise 24,6 oldu.

CHP'ye oy veren seçmenlerden ise yalnızda yüzde 14'ü 31 Mart'ta yeniden CHP adayına oy vermediğini ifade etti.

MHP'li olup 31 Mart'ta oy kullanmadım diyenlerin sayısı ise yüzde 31,9 olarak ölçümlendi.

Oy kullanmayanlar hangi gerekçelerle sandığa gitmedi?

Vatandaşlar neden oy kullanmadığına dair soruya ise, yüzde 32,7 ile 'ekonomik gerekçeleri' , yüzde 18,6 ile de 'seçim günü farklı yerde olmalarını' sebep gösterdi.

Emeklilerin durumu nedeniyle oy vermediğini ifade edenlerin sayısı ise yüzde 12,2 oldu.

Sandığa gitselerdi tercihleri AK Parti olacaktı

Oy kullanmayanların sandığa gitmeleri durumunda hangi partiye oy vereceklerine ilişkin soruda ise AK Parti yüzde 41,4 ile açık ara ilk sırada yer aldı. AK Parti'yi CHP yüzde 16,2, Yeniden Refah Partisi de yüzde 10 ile takip etti.

AK Parti'ye kızgın seçmenin tercihi Yeniden Refah oldu

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde üçüncü parti olması da dikkat çekti. Seçmenler neden Yeniden Refah Partisi'ne oy verdiniz sorusuna ise yüzde 35,1 ile 'AK Parti'ye tepki' yanıtını verdi.

Oy tercihinizi ne etkiledi?

Oy verme davranışını neyine etkilediğine ilişkin soruya da yanıt veren seçmenler sebepleri şöyle sıraladı:

-Ülkenin ekonomik durumu yüzde 24,9

-Verilen hizmetler yüzde 15,9

-Emeklilerin durumu 13,9

AK Parti 20 yıl sonra neden ikinci parti oldu?

AK Parti'nin 20 yıl sonra ilk kez 2. parti olmasının nedenine ilişkin soruya da yanıt veren vatandaşlar, yüzde 57,4 ile 'Ekonominin iyi yönetilmediğini' yüzde 15,4 ile de 'yanlış adaylar belirlendiğini' belirtti.

Vatandaşların yüzde 10'u ise, seçim günü oy tercihini değiştirdiğini dile getirdi. Bu seçmenler arasında ise oy tercihini en çok değiştirenler yüzde 35 ile AK Parti seçmeni oldu.

Yerel seçimlerde kullandığı oyun 'asıl oy' olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 23,5 olarak ölçümlendi.

Vatandaş erken seçim istemiyor

Yerel seçim sonuçları sonrasında erken bir genel seçim istemeyenlerin sayısı ise yüzde 53 oldu.

Erken genel seçim isteyenlerin oranı CHP'ye oy veren seçmenler arasında yüzde 71,3 olurken bu rakam AK Parti'de yüzde 22,1'de kaldı.







