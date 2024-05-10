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Areda Survey Türk halkına sordu: Erdoğan-Özel görüşmesini destekliyor musunuz? İşte dikkat çeken sonuç

Areda Survey araştırma şirketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştirmiş olduğu görüşmeyi Türk halkına sordu. Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, toplumun yüzde 69,4'ü bu görüşmeyi olumlu karşılıyor. Katılımcıların yüzde 65'i, CHP yönetiminin Erdoğan ile ilişkilerini devam ettirmesi ve geliştirmesi gerektiği konusunda hemfikirken yüzde 52,2'si de siyasi partilerin bir araya gelerek yeni bir anayasa oluşturması gerektiğini düşünüyor.

Seren Som
13:46 - 10/05/2024 Friday
Güncelleme: 14:04 - 10/05/2024 Friday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde 2 Mayıs 2024'te bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde 2 Mayıs 2024'te bir araya geldi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti liderleri ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret etmiş ve bu durum kamuoyunda çeşitli tartışmalara sebep olmuştu.

Areda Survey, yaşanan tartışmaların ardından Erdoğan – Özel görüşmesini Türk halkına sordu.

Araştırmaya katılanların yüzde 69,4'ü Erdoğan – Özel görüşmesini son derece olumlu bulurken yüzde 30,6'sı ise bu görüşmeye olumsuz baktığını belirtiyor.

Farklı parti seçmenlerinin Erdoğan – Özel görüşmesine ağırlıklı olarak olumlu yanıt vermesi araştırmanın dikkat çekici detaylarından.

AK Parti seçmeni Erdoğan – Özel görüşmesine yüzde 78,6 oranında destek verirken CHP seçmeninde bu oran yüzde 59,6 olarak karşılık buluyor.

Ayrıca MHP seçmeninin yüzde 72,8'i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 65,4'ü ve DEM Parti seçmeninin yüzde 81,4'ü bu görüşmeyi olumlu gören seçmenler arasında yer alıyor.


TÜRK HALKININ YÜZDE 52,2'Sİ YENİ ANAYASA İSTİYOR

14 Mayıs genel ve 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyunda yeni anayasa tartışmaları da beraberinde başladı.

Siyasi partiler arasında ve ekranlarda sıkça gündeme gelen yeni anayasa tartışmalarını, Areda Survey araştırma şirketi Türk halkına yönlendirdi.

Araştırma verilerine göre halkın yüzde 52,2'si, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ve bunun için siyasilerin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyor.


KILIÇDAROĞLU'NUN ‘SARAY İLE MÜZAKERE DEĞİL, MÜCADELE EDİLMELİDİR' SÖYLEMİ HALK TARAFINDAN DESTEK BULMUYOR

Geçtiğimiz günlerde CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray ile müzakere değil, mücadele edilmeli” sözlerini sarf etmiş ve yine kamuoyunda çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Araştırmada, Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminin toplumdaki yansıması da incelendi.

Verilere göre Türk halkının yüzde 62,7'si Kılıçdaroğlu'nun ‘Müzakere değil, mücadele edilmeli' yaklaşımına olumsuz baktığını ifade ederek siyasi liderler arasındaki ilişki geliştirilmesi gerektiği görüşünü paylaşıyor. Olumlu bakanların oranı ise yalnızca yüzde 37,3 olarak karşılık buluyor.


“CHP YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMELİ”

Erdoğan – Özel görüşmesinin ardından siyasetteki uzlaşı talebinin artması, CHP yönetiminin gelecekte atması beklenen adımlarını da etkiliyor. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 65'i, CHP yönetiminin bundan sonraki süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temas içinde olması gerektiğini ve iletişim içinde ilişkilerin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Yüzde 35'i ise ilişki yerine mücadele etmesi gerektiği kanaatinde.


ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

  • Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katıldığı 29 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.

Areda Survey seçim sonrası vatandaşa sordu: AK Parti seçmeninin sandığa gitmediği rakamlarla ortaya çıktı

Areda Survey araştırma şirketi, yerel seçim sonrası 21 bin 904 kişiyle gerçekleştirdiği seçmen davranışı analizinde, her dört kişiden birinin sandığa gitmediğini ortaya koydu. Vatandaşların sandığa gitmeme sebebi olarak yüzde 32,7 ile ekonomik gerekçeleri göstermesi dikkat çekti. Sandığa gitmeleri durumunda AK Parti’ye oy vereceğini açıklayanların sayısı yüzde 41,4 olarak ölçümlendi. Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaşlardan yüzde 35,1’i ise ‘AK Parti’ye tepki olarak’ oy tercihini değiştirdiğini ifade etti. Peki AK Parti 20 yıl sonra neden ikinci parti oldu? Vatandaş erken bir genel seçim istiyor mu? CHP'ye verilen oylar emanet mi, değil mi? İşte Areda Survey’in araştırmasından çarpıcı detaylar…

Areda Piar'dan algı araştırması: Türk halkının yüzde 82,1’ine göre kafe ve restoran işletmecileri fırsatçılık yapıyor!

Areda Piar araştırma şirketi, Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla Kafe ve Restoran Fiyatları Algı Araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını oldukça yüksek bulurken, yüzde 82,1’i kafe ve restoran işletmecilerinin enflasyonu bahane ederek fiyat yükselttiklerini ve bunu fırsatçılığa çevirdiklerini düşünüyor. Yüzde 66,2’si geçen yıla göre kafe ve restoranlarda daha az tüketim yapıyor. Tek seferde bir kişi için ortalama 553,5 TL hesap ödeniyor ve hesap ödendikten sonra halkın yüzde 33’ünü pişmanlık duygusu sarıyor. Fiyat artışları nedeniyle başlatılan boykot kampanyalarını ise yüzde 47,6’sı çözüm olarak görüyor.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Anayasa
#Areda Survey
#Anket
#Araştırma
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