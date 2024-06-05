Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Türk halkı iki yıl önceye göre sokak hayvanlarını daha tehlikeli buluyor

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 71,4’ü kendisini 'çalışkan' olarak tanımlıyor. Katılımcılara, Türk milletini çalışkanlık bakımından değerlendirmeleri istendiğinde ise, yüzde 40,7’si iddialı bir yorum getirerek Türk milletini 'dünyanın en çalışkan milleti' olarak tanımlıyor. Ayrıca halkın yüzde 48,7’si, çalışkan olmayı insanın maddi durumunu iyileştirmek için ortaya koyduğu bir davranış modeli olarak yorumluyor.