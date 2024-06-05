Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Türk halkı iki yıl önceye göre sokak hayvanlarını daha tehlikeli buluyor

Areda'nın araştırmasında, sokak hayvanlarını tehlikeli bulanların oranı arttı.
Areda Survey araştırma şirketi, güncel Sokak Hayvanları Araştırması’nı yayımladı.
Sokak hayvanlarını tehlikeli bulanların oranı arttı
Sokak hayvanlarını tehlikeli bulanların oranı arttı
Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Sokak Hayvanları Araştırması’nı yayınladı. İki yıl önce de benzer bir araştırmayla gündeme gelen araştırma şirketinin güncel verileri 2022 verileri ile kıyaslandı. Buna göre,
Türk halkının sokak hayvanlarını tehlikeli bulma oranı 2022’de yüzde 41,3 iken bu oran 2024’te yüzde 47,9’a kadar yükseliyor. İki yıl içerisinde yüzde 6,6 oranında bir artış yaşandığı gözlemleniyor.
Sokak hayvanlarını tehlikeli bulmayanların oranı 2022’de yüzde 53,7 iken bu oran 2024’te yüzde 48,4’e kadar geriliyor. Konuyla ilgili fikri net olmayanların oranı ise yüzde 4,9’dan 3,7’ye düşüyor.
Türk halkının ilk tercihi barınaklara bırakılması, ikincisi ise itlaf edilmesi/uyutulması
Türk halkının ilk tercihi barınaklara bırakılması, ikincisi ise itlaf edilmesi/uyutulması
Araştırmada,
insana saldıran köpeklere ne yapılacağı sorusu
da, Türk halkına soruluyor.
Bu soruya 2022 yılında sırasıyla yüzde 40,5’i barınaklara bırakılmalı, yüzde 35,6’sı rehabilite edilmeli, yüzde 16,4’ü itlaf edilmeli / uyutulmalı ve yüzde 7,5’i kısırlaştırmalı derken 2024’te ise oranlarla birlikte sıralamanın da değiştiği gözlemleniyor. Son araştırmada yüzde 42,4 oranında barınaklara bırakılmalı cevabı verilirken yüzde 25,7 ile itlaf edilmeli / uyutulmalı cevabı ikinci sıraya yükseliyor. Yüzde 23,8’i rehabilite edilmeli derken yüzde 8,1 ise kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor.
Sokak hayvanları kısırlaştırılmalı
Sokak hayvanları kısırlaştırılmalı
Türk halkına
"Sizce Sokak Hayvanları toplanıp barınaklara götürülmeli midir?"
sorusu ayrıca yöneltildiğinde yüzde 48,6’sı sokak hayvanlarının toplanıp barınaklara götürülmesi yönünde görüş belirtti.
2022’de ise yüzde 44,1’inin bu yönde görüş belirtiği görülüyor. Doğal hallerine bırakılmalı diyenlerin oranı 2022’de yüzde 51 iken güncel araştırmada yüzde 46,1’e kadar düşüyor.
Türk halkının yüzde 74,8’i hayvanların kısırlaştırılması gerektiği belirtiyor.
Bu oranın 2022’deki karşılığı da yüzde 67,2 idi. Kısırlaştırmaya karşı çıkanların oranı 2022’de yüzde 29,3 iken 2024’te azalarak yüzde 16,9’a kadar düşüyor. Konuyla ilgili net bir fikri olmadığını ifade edenler 2022’de yüzde 3,5 iken 2024’te yüzde 8,3’e kadar yükseliyor.
Türk halkı barınaklardan köpek sahiplenmeye pek sıcak bakmıyor
Türk halkı barınaklardan köpek sahiplenmeye pek sıcak bakmıyor
Türk halkının yüzde 51,6’sı bir barınaktan köpek sahiplenmeyi düşünmediğini ifade ediyor.
Yüzde 32,3’ü sahiplenmeyi düşünüyor. Kararsız olanlar yüzde 16,1.
#Areda Survey
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#Sokak hayvanları
40 dakika önce