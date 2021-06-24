Arıcılar bu yıl çok endişeli

Gezgin arıcıların önemli duraklarından biri olan Sivas’ta iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle yaşanan olumsuzluklar arıcıları endişelendiriyor. Özellikle Orta Karadeniz bölgesinden bal üretimi için kente gelen arıcılar, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle arı ölümlerinin çok yaşandığını, düşük koloniyle birlikte verimin azaldığını söyledi.

FOTOĞRAF 12 Manavgat Çavuşköy mahallesinde oluşturulan Bal Ormanı, gerek bünyesinde barındırdığı bitki ve çiçekler gerekse arıcıların ihtiyaçlarını karşılayan teras, tuvalet ve havuzlarıyla Türkiye'nin değişik yörelerinden arıcıların akınına uğruyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, üretim, bakım gibi çalışmalarda; arıcılığa uygun vejetasyonun korunarak geliştirilen alanda fonksiyonel ormancılık anlayışıyla bal ormanları tesis edilerek, sabitgezginci arıcıların konaklamasına imkân sağlayan düzenlemeler yapıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Abdullah Yüksel “Antalya Orman Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında 2010-2020 yılları arasında 3214 hektar alan üzerine 40 bin koloni kapasitesine sahip 21 adet bal ormanı tesis edilmiştir. Bu bal ormanlarının 4 tanesi Kaş ve Finike ilçelerimizde salgı balı (çam balı) üretiminin yapıldığı basralı alanlardan oluşmaktadır. Diğer 17 tanesi ise çiçek balı üretiminin yapıldığı ballı bitkilerle kaplı alanlardan oluşmaktadır dedi. Arıcılığın, ülke insanı için önemli bir gelir ve besin kaynağını teşkil ettiğini, ülkemizde bal üretiminin yapıldığı alanların tamamına yakını ormanlık alanların oluşturduğunu belirten Yüksel, arıcılığın geliştirilmesi için Orman Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde arı ürünlerinde önemli bir artış sağlandığına dikkat çekti. Antalya'da yaklaşık olarak 270 bin koloni bulunduğunu, her yıl ülkenin çeşitli bölgelerinden 1- 1,5 milyon arasında koloni girişi yapıldığını belirten Yüksel “Manavgat ilçemizde; 52 hektar alana ve 2000 koloni kapasitesine sahip Çavuşköy Bal Ormanı, 23 hektar alana ve 900 koloni kapasitesine sahip Yaylaalan Çakmaklı Bal Ormanı, 25 hektar alana ve1000 koloni kapasitesine sahip Hocalar Bal Ormanı olmak üzere, toplam 3 adet bal ormanımız bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz Çavuşköy Bal Ormanında; püren, sandal, mersin, karağan vb. çeşitli bitki türleri korunarak geliştirilmiş, bu türlere ilave olarak keçiboynuzu fidanları dikilmiştir. Arıcılarımızdan gelen taleplere bağlı olarak, bal ormanı üzerinde arılar için geniş konaklama alanları ve arı havuzlarının yanında, arıcılar için çeşme, kameriye ve tuvalet gibi ihtiyaç tesisleri yapılmıştır. Ayrıca arazi üzerinde çeşitli düzenlemelerle birlikte ulaşım yolları yapılmış, yapılan yolların tamir ve bakımları aksatılmaksızın devam ettirilmiştir. İklimi, konumu ve kurumumuzca yapılan hizmetlerin bir neticesi olarak Çavuşköy Bal Ormanı, Sonbahardan İlkbahar sonuna kadar her yıl ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen birçok gezginci arıcı tarafından tercih edilmektedir dedi. Kış döneminde Çavuşköy Bal Ormanını tercih eden arıcılardan Ordulu Aydın Bayazit, dünya birinciliği ve ikinciliği bulunan bir balcı. Arıcı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve ömrünün arı ile uğraşmakla geçtiğini belirten Bayazit “Arıcılık olmadan bir hayat düşünemiyorum. Emekli olduktan sonra 12 yıldır aralıksız organik tarım arıcılığı yapıyorum. 2017'de İstanbul'da 108 ülkeden katılımcının olduğu yarışmada benim karakovan balım hem Dünya 1'incisi hem de dünya 2.si oldu dedi. Yakın zamana kadar 700 dolayında kovanı olduğunu, işçi çalıştıramadığı için her geçen gün azaldığını, şu an 400 kovan arısı olduğunu belirten Bayazit “Tek başıma yetişemediğim için azaltıyorum giderek. İşçi bulamıyorum çalıştıracak. Bu yıl biraz verimsiz geçti. Kurak geçti. İlaçlama yapmadığım için 100 kovan telef oldu dedi. Gezgin arıcılık yaptığını, bal ormanlarını tercih ettiğini belirten Bayazit “Benim Manavgat'ı seçme sebebim Çavuşköy bal ormanının püren başta olmak üzere arılarım için önem taşıyan bir çok bitkiye, çiçeğe ev sahipliği yapması, yakınında ilaç kullanılan tarım arazilerinin bulunmaması ve bal ormanı içerisinde Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz tesislerin bulunmasıdır diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanından arıcılar bu ormana geliyor Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Manavgat Çavuşköy mahallesinde oluşturulan Bal Ormanı, Türkiye'nin değişik yörelerinden arıcıların akınına uğruyor. 52 hektarda 2 bin koloni kapasitesine sahip Çavuşköy Bal Ormanı, bitki ve çiçeklerin yanı sıra teras, tuvalet ve havuzlarıyla arıcılar için gözde bir mekan olarak dikkat çekiyor.

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Kuraklık ve don olayları sebebiyle çiçeklerin yandığını belirten arıcılar üretilen balın kalitesinin de düştüğünü ifade etti. Geçen yıl 12 ton ürün elde eden arıcılar bu yıl rekoltenin yüzde 60 oranında düşebileceğini söyledi.



“Fiyatlar artabilir’’

Ordu’da Sivas’a arıcılıkla yapmaya gelen Emine Tomakil bal fiyatlarında artış olabileceğini belirterek, “Eşim kırk senedir bu işi yapıyor. Ben yeni geldim 5-6 senedir yapıyorum. Zor ama eşime yardımcı oluyorum, evde dursam ne yapacağım. Hastayım diye beni tek bırakmıyor. Bu işi seviyorum onlar kovanlardan korkar ben açıp bakarım tek tek. Geçen sene 10-12 ton bal olmuştu bu sene 7-8 ton olursa ne güzel olur. Bu sene fiyatlar henüz belli değil ama bal olmadığı için biraz artış olur diyorlar. Kriz ve pandemi dolayısıyla da hiç olmaya da bilir diyorlar şuanda belli olmadı henüz. Bir çıta balı biz toptan verdiklerimize kilosunu 15-18 lira arasında verdik. Genelde sattığımızda 25-30’dan verdik. Bu senede aynı fiyatlara gider çok alıcı olmaz herhalde. Ama bide bu sene bal az olduğu için arayan olur diyorlar" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Fırat Üniversitesi arıcılık bölümünden 2015 yılında mezun olan Mehmet Emin Tanrıkulu, bir süre mevsimlik işlerde çalışıp biriktirdiği parayla bal arıcılığı işine girdi. 2017 yıllında 9 kovanla başlayan Tanrıkulu, kovan sayıları artınca köyde çiftçilikle uğraşan arkadaşı Sadık Ahmet Oğul’u da yanına alarak devam etmeye başladı. Tepkilere rağmen genç girişimci arkadaşlar pes etmeyerek kovan sayısını 80’ne çıkarttı. Korona virüs salgınıyla birlikte doğal bal talebine yetişemeyen girişimci arkadaşlar, kovan sayısını arttırmayı hedefliyor. “9 kovanla başladık, ikinci yıl 42 şuan 80 kovanımız var” <br> <br> Genç girişimci Mehmet Emin Tanrıkulu, 33 yaşında olduğunu, arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi. İki yıl okuduktan sonra bu bölgenin arıcılığa, bala elverişli olduğunu bildiği için bu işi yapmaya karar verdiğini aktaran Tanrıkulu, “Sadık Ahmet ile bu işe koyulduk. Boş vaktimizde çok olduğundan dolayı böyle bir şeye karar verdik ve asıl amacımız aslında diğer ballardan ayıran özellik, organik bal üretimi olması... 2017 yılında 9 kovanla başladım. 9 kovanla başladıktan sonra ertesi yıl bu işi daha yüksek kovanlarla devam etmek istedik. İkinci yılda 42 kovanımız vardı, şu anda mevcut 80 kovanımız var. Kovanlarımızın bir kısmı bu bölgede bulunuyor. 55 tanesi bu bölgede bulunurken, geri kalanını başka bölgeye götürdük... Aslında burada fazla arıcılık yapılmıyordu. Tek başıma girdim, kovanlar artıktan sonra tek başına yapılmayacağını anladım. Yanıma Sadık Ahmet’i de aldım. Sadık Ahmet ile beraber 3 yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Tamamıyla organik baldır, hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Arının kendi topladığı, çevreden toplayıp getirdiği nektarilerden oluşan bir baldır. Kilogram fiyatı geçen yıl 200 liradan veriyorduk, bu yılda aynı fiyattan vermeyi düşünüyoruz” dedi. “10 yıl sonra ’keşke’ dememek için başladım <br> <br> Koronavirüs nedeni ile talebin çok fazla arttığını kaydeden Tanrıkulu, “Balımız yaklaşık olarak 2 ay sonra hazır hale gelecek. Başlamadan önce çalıştığım bir yer vardı. Mevsimsel işti, o işten döndükten sonra biriktirdiğim parayla ilk başta 10’a yakın kovan aldım. Tabi tepkiler vardı, bu bölgede açıkçası daha önce benzer işler yapılmadığı için herkesin doğal olarak bir tereddüttü vardı... Çünkü buraya bir yatırım yapılıyor, kovan başına 500 lira para ödeniyor. 50 tane kovanımız neredeyse yardımcı eşyalarla birlikte 30-35 bin liraya mal olabiliyor. Yaptığım zaman 30 yaşındaydım tabi. Yapayım dedim, 10 yıl sonra nereye çıkacak dedim. En azında 10 yıl sonra bu iş için keşke yapsaydım dememek için yapmaya başladım. Mart, nisan, mayıs, haziran ayına kadar yavrulama dönemidir. Arı o sırada bal akımına güçlü bir kadro ile çıkmak ister. Organik bal olduğu için herhangi bir takviyede bulunmuyoruz diye konuştu. ‘Keşke’ dememek için 9 kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar ‘Keşke’ dememek için dokuz kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pullu Tarla köyünde ikamet eden Mehmet Emin Tanrıkulu ile arkadaşı Sadık Ahmet Oğul, 10 yıl sonra 'keşke' dememek için arıcılık işine girdi. 9 kovanla arıcılığa başlayan arkadaşlar, ulaştıkları 80 kovanla talebe yetişmeye çalışıyor. BiP'te paylaş

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Yüzde 60 düşüş var

Halit Tomakil ise arıların veriminin yüzde 60 oranında düşüş olduğunu söyleyerek, “Bu sene doğanın dengesi bozuk olduğundan bal verimi de düşük. Arılar ilerlemiyor rekolte yarının altına düşer bu sene. Ben kendi adıma söylüyorum. Arkadaşlar ne durumda hepsi aynı şekilde mi bilmiyorum ama benim kendi rekoltem yarının altına düşer. Geçen sene 11 buçuk 12 ton civarında bal yaptım bu sene 5 ton yapabilirsek eyvallah. Kendi arılarıma baktığım zaman yüzde 60 düşüş var, yüzde 40 verim anca olur bana göre. Bu işi yapan başka arkadaşlarda aynı şeyleri dile getiriyorlar. Ama üretim az olunca fiyat yükselir diye umuyoruz’’ şeklinde konuştu.

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“Arı ölümleri çok oldu’’

Bu yıl arı ölümlerinin de çok olduğunu kaydeden Tomakil, “Arının son güzde çok uçması, kışın sıcak geçmesi arıların ölümüne neden oldu. Kolonilerin zayıflamasına neden oldu o yüzden düşük koloni ile çıktık. Çok verimli bir bahar geçiremedik. Ama bal mevsiminde ters yellerin esmesi bal verimini devamlı düşürüyor. Çiçeğin olmaması balın kalitesini etkiler verimi düşürür. Çiçek florası ne kadar zengin olursa bal o kadar kaliteli olur. Çoğu çiçek kırağıdan dolayı yandığı için tek düze olur. Balda önemli olan çiçeğin çeşitliliği o yüzden bu sene biraz çiçek açısından düşük olur’’ diye konuştu.