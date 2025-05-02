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Arızalanan motorbotta mahsur kalan 3 kişiyi deniz polisi kurtardı

Arızalanan motorbotta mahsur kalan 3 kişiyi deniz polisi kurtardı

16:522/05/2025, Cuma
IHA
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Deniz polisi motorbotta bulunan 3 kişiyi Antalya Yat Limanı'na getirdi.
Deniz polisi motorbotta bulunan 3 kişiyi Antalya Yat Limanı'na getirdi.

Antalya'da Konyaaltı sahili açıklarında motorbotları arızalanan 112'den yardım isteyen 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında balıkçı barınağından motorbotla denize açılan 3 kişi bir süre denizde vakit geçirdikten sonra Kaleiçi Yat Limanı'na gitmek için hareket etti. Konyaaltı Sahili açıklarına geldiklerinde motorbotta meydana gelen arıza nedeniyle tekne hareketsiz kaldı. Kendi çabaları ile tekneyi yeniden çalıştırmaya çalışan 3 kişi başarısız olunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Bot ve jet ski ile belirtilen bölgeye gelen deniz polisi motorbotta bulunan 3 kişiyi kendi botlarına alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi. Karaya ayak basan 3 kişi işlemlerinin ardından yat limanından ayrıldı.



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