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Dağda mahsur kalıp kurtarılan üniversite öğrencisi: Aynı dağda yine mahsur kaldı

Dağda mahsur kalıp kurtarılan üniversite öğrencisi: Aynı dağda yine mahsur kaldı

12:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
DHA
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Dağda mahsur kalıp kurtarılan üniversite öğrencisi aynı dağda yine mahsur kaldı.
Dağda mahsur kalıp kurtarılan üniversite öğrencisi aynı dağda yine mahsur kaldı.

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'ndan 22 Nisan'da helikopterle kurtarılan üniversite öğrencisi telefonunu unuttuğu için yine tırmandı, rahatsızlanan üniversite öğrencisi tekrar kurtarıldı.

Polis, öğrencinin kurtarıldığı sırada telefonunu ve diğer eşyalarını dağın zirvesinde unuttuğu gerekçesiyle 26 Nisan'da tekrar Fuji Dağı'na tırmandığını açıkladı.

İkinci tırmanışı sırasında rahatsızlanan üniversite öğrencisinin deniz seviyesinden 3 bini aşkın metre yükseklikte bulunduğunu aktaran polis, bir hafta içinde 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.




#Fuji Dağı
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