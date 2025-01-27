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Arızalanan otobüsü yolcular itti

Arızalanan otobüsü yolcular itti

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
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İETT’deki arızalar bitmek bilmiyor. Bağcılar’da belediye otobüsü yolda kalıp caddedeki trafik akışını engelleyince, yolcular inip otobüsü bir süre itmek zorunda kaldı.

İETT’deki arızalar bitmek bilmiyor. Bağcılar’da Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü arızalandı. Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre itti. Yolcuların çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



#İETT
#İBB
#toplu taşıma

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