Gündem Arkadaşımız ve şehidimiz Bu ülkeye çok değer veriyordu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Arkadaşımız ve şehidimiz: Bu ülkeye çok değer veriyordu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile çalışanların katıldığı törende Kur’an okundu, dualar edildi. Likoğlu, Cambaz için, “Bu ülkenin bağrında ebediyen var olacak. Hiçbir zaman unutmayacağımız bir arkadaşımız ve şehidimiz olacak” dedi.

Abone Ol Google News
Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Arkadaşımız ve şehidimiz: Bu ülkeye çok değer veriyordu
15 Temmuz şehidi Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz, Çengelköy’deki kabri başında anıldı.

15Temmuz darbe girişimi sırasında, cuntacı hainler tarafından Çengelköy'de vurularak şehit edilen gazetemizin Foto Muhabiri Mustafa Cambaz mezarı başında anıldı. Cambaz'ın Çengelköy'deki mezarı başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mustafa Cambaz
Mustafa Cambaz

MESAİ ARKADAŞLARI KATILDI

Mustafa Cambaz'ı anma programına Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Yavuztürk, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Yazı İşleri Müdürleri İdris Saruhan ve Mustafa Kahraman, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Ekonomi Müdürü İbrahim Acar ile Yeni Şafak gazetesi, tvnet ve Piri Medya çalışanları katıldı.

BU ÜLKEYE ÇOK DEĞER VERİYORDU

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “6 yıl önce hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnirken şehit olan mesai arkadaşımız, dostumuz Mustafa Cambaz'ı mezarı başında anıyoruz. Bu ülkenin birliği ve dirliği için, vesayete karşı aynı duruşu, aynı düşünceleri paylaştığımız bir mesai arkadaşımızdı. Herhalde vatanını bizden daha çok seviyordu ki, bu uğurda şehit olmak ona nasip oldu. Bu ülkeye çok değer veriyordu ve bunun karşılığında da şehadet mertebesine erişti.

Bu ülkenin bağrında ebediyen var olacak, her zaman anılacak ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir arkadaşımız ve şehidimiz olacak. Cambaz'ı rahmetle anıyoruz” dedi.

HER ZAMAN POZİTİFTİ

Mesai arkadaşlarından Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ise, “Cambaz'ı biz hep tebessümü ile hatırlıyoruz. Her zaman pozitif bir düşüncesi vardı. Çalışkanlığı bize bıraktığı izlerden biriydi ki yaptığı iş çalışkanlık gerektiren bir işti. Çektiği fotoğrafı yazabilen yetenekte biriydi. Hayvan sevgisi çok yüksekti ve onların iaşesini karşılamak gibi bir derdi de vardı" şeklinde konuştu.

İŞİNİ, VATANINI ÇOK SEVERDİ

Uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyleyen mesai arkadaşlarından Hakkı Yanık da şunları söyledi: “Tez canlı ve çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Birinin bir sıkıntısı olsa yardımdan kaçmayacak, sözünün eri birisiydi. İşini, vatanını çok severdi. Söz konusu vatan olduğunda bizden her zaman bir adım öndeydi.”

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Şehit Mustafa Cambaz'ı asla unutmayacağız
OYNAT 03:40
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Şehit Mustafa Cambaz'ı asla unutmayacağız
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Şehit Cambaz'ın vesayete haksızlığa ve zulme karşı durmuş, her zaman haklının, mazlumun ve milli iradenin yanında yer alan bir ailenin ferdi olduğunu belirten Likoğlu, 'Darbe ve işgal girişimine karşı Fetullahçılara karşı direnen, direnişin neticesinde şehit olan Mustafa Cambaz, ebediyen bu vatan toprağının bağrında var olacaktır. Adına düzenlediğimiz yarışmayı her yıl sürdürecek, onu asla unutmayacağız.' dedi.
Ay yüzeyini andırıyor

Ay yüzeyini andırıyor

​Sivas'ta dikkat çeken görüntü: Her sene oluyor görenler şaşırıyor.
24 şehirde satışa çıktı

24 şehirde satışa çıktı

​TOKİ'den ucuz konut projesi: İl il konut fiyatları ve başvuru şartları...
30 bini aşkın kişitahliye edildi

​Fransa'da alevlerle mücadele: Bilanço artıyor.

​Yarım asırlık ağacı matkapla delip içine asit enjekte ettiler.

​Düden Gölü'ndeki martı ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başladı.

​Bir şehirde daha rastlandı: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uyardı.

​Bolu'da 'şato tipi villalar' için yeni karar.

​İki mahalleye asit dolu variller bırakıldı, sonrası korkunç.

​Binlerce tatilci oraya akın ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca gencin beklediği müjdeyi duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.