​Arkadaşımız ve şehidimiz: Bu ülkeye çok değer veriyordu

15Temmuz darbe girişimi sırasında, cuntacı hainler tarafından Çengelköy'de vurularak şehit edilen gazetemizin Foto Muhabiri Mustafa Cambaz mezarı başında anıldı. Cambaz'ın Çengelköy'deki mezarı başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mustafa Cambaz

MESAİ ARKADAŞLARI KATILDI

Mustafa Cambaz'ı anma programına Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Yavuztürk, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Yazı İşleri Müdürleri İdris Saruhan ve Mustafa Kahraman, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Ekonomi Müdürü İbrahim Acar ile Yeni Şafak gazetesi, tvnet ve Piri Medya çalışanları katıldı.

REKLAM

BU ÜLKEYE ÇOK DEĞER VERİYORDU

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “6 yıl önce hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnirken şehit olan mesai arkadaşımız, dostumuz Mustafa Cambaz'ı mezarı başında anıyoruz. Bu ülkenin birliği ve dirliği için, vesayete karşı aynı duruşu, aynı düşünceleri paylaştığımız bir mesai arkadaşımızdı. Herhalde vatanını bizden daha çok seviyordu ki, bu uğurda şehit olmak ona nasip oldu. Bu ülkeye çok değer veriyordu ve bunun karşılığında da şehadet mertebesine erişti.

Bu ülkenin bağrında ebediyen var olacak, her zaman anılacak ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir arkadaşımız ve şehidimiz olacak. Cambaz'ı rahmetle anıyoruz” dedi.

HER ZAMAN POZİTİFTİ

Mesai arkadaşlarından Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ise, “Cambaz'ı biz hep tebessümü ile hatırlıyoruz. Her zaman pozitif bir düşüncesi vardı. Çalışkanlığı bize bıraktığı izlerden biriydi ki yaptığı iş çalışkanlık gerektiren bir işti. Çektiği fotoğrafı yazabilen yetenekte biriydi. Hayvan sevgisi çok yüksekti ve onların iaşesini karşılamak gibi bir derdi de vardı" şeklinde konuştu.

REKLAM

İŞİNİ, VATANINI ÇOK SEVERDİ

Uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyleyen mesai arkadaşlarından Hakkı Yanık da şunları söyledi: “Tez canlı ve çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Birinin bir sıkıntısı olsa yardımdan kaçmayacak, sözünün eri birisiydi. İşini, vatanını çok severdi. Söz konusu vatan olduğunda bizden her zaman bir adım öndeydi.”