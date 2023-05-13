Arkadaşlarına kumpas kurdular

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önündeki mitinglerde İstanbullularla buluştu. Seçim günü yaklaştıkça karşılarındaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, hırs ve rövanş duygusuyla hareket ettiğinin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, “Biliyorsunuz daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını, demediklerini bırakmamışlardı değil mi? Sonra da eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar” diye konuştu.

HEPSİ AYNI GÜÇ

Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyeceklerini, ülkede daha önce bu yöntemle siyasi partilerin ele geçirildiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Buradan açık söylüyorum, Meral Hanım'ı masadan kalktığında üç günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i Bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür.”

ŞANTAJLAR HAVADA UÇUŞUYOR

“Batı medyasını, masanın basın bültenine dönüştüren de ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran, her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır. Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi kurdular ki kendi içlerindeki farklılığa bile tahammül edemiyor. Bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz. Tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı, sonra ne oldu, ‘Gel’ dediler. Muharrem Bey elinin tersiyle itti.”

ARKADAŞLARINA KUMPAS YAPTILAR

“Bu numaraların arkasında Pensilvanya var, FETÖ var. Bu oyunu şimdi de Muharrem Bey’e oynadılar. Burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz bilemiyoruz. Sulu şaka yapar gibi masaya çağırıyorlar. Kendisi ile ilgili kaset ve başka iddia gündeme gelmedi, ne zamanki aday olup kendisine rakip oldu başına gelmeyen kalmadı. İlla kaset şart değil başka numaralar da dönüyor. Bunun arkasında FETÖ var. Bu oyunu Muharrem Bey’e oynadılar. Biz bu oyunu oynayanlara ‘Türk demokrasisinde yeri yoktur’ diye gereken cevabı vereceğiz. Bunların geçmişi de bugünü de kirli. Ellerini değdirdikleri yeri kirletiyorlar. Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj, nasıl uydurma, nasıl yapay zeka ürünü olduğunu anlatıp duruyorlar. Biz de bunların derdi ne? Ne diyorlar, neyi saklıyorlar diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış. Kendi ortakları bir hanımefendiyi 3 günde canından bezdirenlerin arkadaşlarını adaylıktan çektirmelerine neden şaşırıyoruz ki. Bay bay Kemal’in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun.”

Kılıçdaroğlu’na Rusya tepkisi : Utan utan!

Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik açıklamalarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Şimdi Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan, utan. Şimdi ben de kalkıp dersem ki Türkiye'deki seçimleri Amerika yönlendiriyor, Almanya yönlendiriyor, Fransa yönlendiriyor, İngiltere yönlendiriyor. Ne diyeceksin? Bunları sen benim kadar tanımazsın. Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum ruhlarını. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Avucunu yalarsın avucunu.“ Kılıçdaroğlu’nun Rusya ile ilgili sözlerine katıldığı ‘Gençlik Zirvesi’nde de tepki gösteren Erdoğan, “Şimdi Bay bay Kemal, Sayın Putin’e saldırıyor, Rusya’ya saldırıyor. Putin’e saldırınca kusura bakma buna ‘Eyvallah’ etmem. Rusya ile olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Ama bay bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın” İfadelerini kullandı.

Sanatçı faşizmine sert çıktı: Dikili ağaçları yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında son dönemde kendisini ve Cumhur İttifakı’nı destekleyenleri hedef alan bazı ünlülere tepki gösterdi. Konuşmasına zirvenin yapıldığı merkezin kendi belediye başkanlığı döneminde yapıldığını belirten Erdoğan, o dönem merkezin yapılmasına bazı sanatçıların karşı çıktığını anlattı. Erdoğan şunları kaydetti: “Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. İnanın bunların bu ülke için bir tane dikili ağaçları yok. Ve şimdi pazara gidiyoruz onlar ise her türlü yalan dolan şunlarla bunlarla yine hakarete devam ediyorlar. ”

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii, ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı camide cuma namazını kıldı. Ardından cemaate seslenen Erdoğan, “Gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki, ‘Buraya bu camimizi inşa edelim.’ ve kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon liraya da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını eksik etmesin diyorum” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA ÜRETİLDİ

Adını yaşatmak üzere inşa ettikleri Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin de hem onun mirasına hem de şehrin mimari ve kültürel dokusuna uygun bir eser olduğunu gördüklerini belirten Erdoğan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Projenin ana teması olarak, Barbaros Hayrettin Paşa denizcilik temalarından yola çıkılmıştır. Tüm bezemeler, hat, tezyinat, minyatür çalışmalarında bu ana başlıklardan ilham alınmıştır. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup, Cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mihrabın kilit taşı olan son çiniyi mihraba yerleştirdi.

EN İNCE DETAYINA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ

“Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kafeteryasıyla her şey en ince detayına kadar düşünülmüş camimizin Beşiktaş'ta çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.”



