Depremi yaşayan Elazığ’da itfaiye ekipleri, ailelerini güvenli noktalara bırakıp Malatya’nın yardımına koştu. Elazığ İtfaiyesi’nde 18 kişiden oluşan 3 kurtarma ekibi Malatya’ya gitti. Depremzede olmalarına rağmen, ailelerini arkalarında bırakarak enkazlarda çalışan ekipler, 12 günde 28 kişiyi sağ olarak kurtardı. İkinci 7,6 büyüklüğündeki depreme enkaz altında yakalanan ve yanlarındaki binanın çökmesiyle ölümden dönen itfaiyeciler, bir an olsun enkaz başından ayrılmadı. Her çıkardığı insanı kendi ailesinden biriymiş gibi gören ekipler yaşadıkları o anları anlattı.

Selim Nazırlı.

ENKAZ ALTINDA KALDI

İtfaiye Müdür Yardımcısı Selim Nazırlı, “Ailemizi arkamızda bıraktık. Biz de aynı derecede depremi yaşadık ve depremzedeyiz. 2020’deki depremde o kardeşlerimiz bizim yardımımıza koşmuştu, biz de bugün onları yalnız bırakamazdık. Malatya İtfaiyesi’nden yoğun telefon aldık. ‘Bir an önce bize yetişmeniz lazım’ dendi. Biz de arkamıza bakmadan yola çıktık. Kurtarma çalışması esnasında ikinci depreme yakalandık. Enkazda kaldım, çıkmakta zorlandım. Molozların arasından sürüne sürüne çıktım. Allah’a şükür ekibimizden kimseye bir şey olmadı” dedi.

Adnan İrhan.

12 GÜN ELİMİZLE KAZDIK

Depremin ikinci günü kurtarılan 12 yaşındaki Aysima’nın kendilerini çok etkilediğini aktaran İtfaiye Amiri Adnan İrhan da şunları söyledi: “Enkazın üzerinden 500 tona yakına malzeme aldık. O malzemenin dibinde sadece bir blok kaldı. O esnafa bir ses duyuldu. Aysima’yı 1,5 saatlik çalışma sonucu sağ çıkardık. O anı hiç unutamıyoruz. Tüm arkadaşlarımız sevinçten mi hüzünden mi desek hep birlikte ağlamaya başladık. Eldiven dayanmıyordu. Arkadaşlarımızla birlikte 12 gün boyunca tırnaklarımızla kazdık. Tek ümidimiz bir canlı bulmaktı.”











