|
Reklam
Reklam
Gündem

Arkamıza bakmadan yola çıktık

Depremzede Elazığ İtfaiyesi, Malatya’nın yardımına koştu. İtfaiye Müdür Yardımcısı Selim Nazırlı, “Ailemizi bıraktık, arkamıza bakmadan yola çıktık” dedi. İtfaiye Amiri Adnan İrhan da personele eldiven dayanmadığını anlattı: Enkazları 12 gün tırnaklarımızla kazdık. Tek ümidimiz bir canlı bulmaktı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Elazığ İtfaiyesi, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Elazığ İtfaiyesi, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremi yaşayan Elazığ’da itfaiye ekipleri, ailelerini güvenli noktalara bırakıp Malatya’nın yardımına koştu. Elazığ İtfaiyesi’nde 18 kişiden oluşan 3 kurtarma ekibi Malatya’ya gitti. Depremzede olmalarına rağmen, ailelerini arkalarında bırakarak enkazlarda çalışan ekipler, 12 günde 28 kişiyi sağ olarak kurtardı. İkinci 7,6 büyüklüğündeki depreme enkaz altında yakalanan ve yanlarındaki binanın çökmesiyle ölümden dönen itfaiyeciler, bir an olsun enkaz başından ayrılmadı. Her çıkardığı insanı kendi ailesinden biriymiş gibi gören ekipler yaşadıkları o anları anlattı.

Selim Nazırlı.

ENKAZ ALTINDA KALDI

İtfaiye Müdür Yardımcısı Selim Nazırlı, “Ailemizi arkamızda bıraktık. Biz de aynı derecede depremi yaşadık ve depremzedeyiz. 2020’deki depremde o kardeşlerimiz bizim yardımımıza koşmuştu, biz de bugün onları yalnız bırakamazdık. Malatya İtfaiyesi’nden yoğun telefon aldık. ‘Bir an önce bize yetişmeniz lazım’ dendi. Biz de arkamıza bakmadan yola çıktık. Kurtarma çalışması esnasında ikinci depreme yakalandık. Enkazda kaldım, çıkmakta zorlandım. Molozların arasından sürüne sürüne çıktım. Allah’a şükür ekibimizden kimseye bir şey olmadı” dedi.

Adnan İrhan.

12 GÜN ELİMİZLE KAZDIK

Depremin ikinci günü kurtarılan 12 yaşındaki Aysima’nın kendilerini çok etkilediğini aktaran İtfaiye Amiri Adnan İrhan da şunları söyledi: “Enkazın üzerinden 500 tona yakına malzeme aldık. O malzemenin dibinde sadece bir blok kaldı. O esnafa bir ses duyuldu. Aysima’yı 1,5 saatlik çalışma sonucu sağ çıkardık. O anı hiç unutamıyoruz. Tüm arkadaşlarımız sevinçten mi hüzünden mi desek hep birlikte ağlamaya başladık. Eldiven dayanmıyordu. Arkadaşlarımızla birlikte 12 gün boyunca tırnaklarımızla kazdık. Tek ümidimiz bir canlı bulmaktı.”




#Deprem
#Elazığ İtfaiyesi
#Malatya
12 dakika önce
default-profile-img
Arkamıza bakmadan yola çıktık
Albayrak Hat Sergisi Üsküdar’da
Nadide eserler depremzedeler için bağışlandı
Hafızasını yitirmiş şehirler
Depremle gelen…
Kemal Bey hiddetlenip ayağa kalktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.