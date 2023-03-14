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Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'liyakatsizlik' tepkisi: 'Siz beni satın almadınız' diyerek ateş püskürdü

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ateş püskürdü. Yaşadığı sorunu anlatan Çağlayan, "İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız. Siz beni satın almadınız" diyerek liyakat tepkisinde bulundu.

12:52 . 14/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak adeta isyan etti. Düzenlenen gösterisini sergilemek için İzmir'e giden Çağlayan kuliste yaşanan krizi takipçilerine anlatarak CHP yönetimine liyakat tepkisinde bulundu.

Ünlü sunucu,
"İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size anlatacaklarım var' gösterisini satın aldı"
diyerek Twitter hesabından, şunları söyledi:

'Milyon hakarete uğradım'

"İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacaklarım Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti. Instagramdan milyon “hakarete” uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim.

'Belediyeden bir kadın gelip bağırmaya başladı'

Oyun bitikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp, bana bağırmaya başladı. Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz dedim. Bunun üzerine 'beraber çözüm bulalım sisteme' dedi.

'İşinizi düzgün yapmıyorsunuz hem de bana bağırıyorsunuz'

Ben de sisteme çözüm bulmakla ben sorumlu değilim. Hem işinizi düzgün yapmıyorsunuz, hem de bana bağırıyorsunuz dedim. Ben Instagram'dan biletler bittiği için milyon hakarete uğradım, hem de siz bana sesinizi yükseltiyorsunuz dedim. Ve ben de sesimi yükselttim.

'Beni satın almadınız'

Liyakatsiz insan zor hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız ! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız! Alamazsınız ! Daha da beni oyunla ilgili aramayın!"
  • Armağan Çağlayan Twitter paylaşımlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesaplarını da etiketledi.

Ünlü sunucu bir takipçinin, "Belediye satın aldığı biletleri ne yapmış ki?" sorusuna ise "Rezervasyon yapıyorum diye eve götürmüş herhalde" yanıtını verdi.





#Armağan Çağlayan
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#gösteri
#tunç soyer
2 saat önce
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Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'liyakatsizlik' tepkisi: 'Siz beni satın almadınız' diyerek ateş püskürdü
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