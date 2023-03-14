Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'liyakatsizlik' tepkisi: 'Siz beni satın almadınız' diyerek ateş püskürdü

Armağan Çağlayan
Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak adeta isyan etti. Düzenlenen gösterisini sergilemek için İzmir'e giden Çağlayan kuliste yaşanan krizi takipçilerine anlatarak CHP yönetimine liyakat tepkisinde bulundu.
'Milyon hakarete uğradım'
'Belediyeden bir kadın gelip bağırmaya başladı'
'İşinizi düzgün yapmıyorsunuz hem de bana bağırıyorsunuz'
'Beni satın almadınız'
- Armağan Çağlayan Twitter paylaşımlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesaplarını da etiketledi.
Ünlü sunucu bir takipçinin, "Belediye satın aldığı biletleri ne yapmış ki?" sorusuna ise "Rezervasyon yapıyorum diye eve götürmüş herhalde" yanıtını verdi.