Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'liyakatsizlik' tepkisi: 'Siz beni satın almadınız' diyerek ateş püskürdü

Ben de sisteme çözüm bulmakla ben sorumlu değilim. Hem işinizi düzgün yapmıyorsunuz, hem de bana bağırıyorsunuz dedim. Ben Instagram'dan biletler bittiği için milyon hakarete uğradım, hem de siz bana sesinizi yükseltiyorsunuz dedim. Ve ben de sesimi yükselttim.