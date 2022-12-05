Kansere yakalanan Armağan Çağlayan taburcu oldu: Sadece check-up'a gitmiştim

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, İzmir'de devam eden kanser tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Akciğer kanseri olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran ünlü isim, taburcu olmadan önce basın mensuplarının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu. Yaşadığı tedavi sürecini anlatan Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti.

"Altı ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı"



Açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti.

Çağlayan, "Aslında sadece check-upa gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Merda hocanın odasına girdiğimde ‘En korktuğum yere geldim’ dedim. Sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Ardından Merda Hoca geçen mart ayında Edremit’te çektirdiğim filme bakmış. 3 mm olan kitle 16 mm’ye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda insanlara her yıl check-upa gidin demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" dedi.

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"Ölmekten korkmadım"

Açıklamasında ölmekten korkmadığını, acı çekmekten korktuğuna vurgu yapan Çağlayan, "Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak acı çekeceğim diye korktum. Başkasının başına gelince ‘Ölecek’ diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-upa buraya gelmiştim. Doğru kararın teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" sözlerine yer verdi.

Doktorlarından sigara uyarısı

Armağan Çağlayan’a erken kanser teşhisi koyan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Küçük boyutlu bir kitle tespit ettik. Ayrıntılı inceledik ve sonrasında yolumuzu çizmeye devam ettik. Sağ olsun kendisi de çok uyumlu davrandı ve süreç buralara kadar geldi. Hocalarımızın şifalı ellerinde hem tanı hem de tedavi sürecini tamamlamış olduk" açıklamasında bulundu.

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Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ise, "Erken tespit edildiğinde ameliyatla akciğer tümörlerine karşı başarılı sonuçlar alınıyor. Merda hocam gerekli işlemleri yaptıktan sonra biz de ameliyat için uygun olabileceği kararını verdik. 5-6 gün kadar önce de kapalı ameliyat yaptık. Olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra takip olacak. Covid döneminde çok fazla tomografi çekildi. Bu sayede erken evrede çok tümör yakaladık. O yüzden tarama ve check-up programlarının önemi büyük. Armağan bey artık sigarayı bırakacak. Akciğerlerin eski performansını yakalaması biraz süre alacak. Onun için de sigarayı bırakmak şart" ifadelerini kullandı.

"Armağan Bey eskisinden daha iyi olacak"

Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan ise "En erken evrede akciğer tümörünü yakalamış olduk. Lenf bezleri temizlendi ve kapalı ameliyat yaptık. Çok erken sürede hem ayağa kalktı hem de yaraları daha çabuk iyileşecek. Çok mutlu olduk. Erken olarak bunu tespit etmek çok önemliydi. Aile öyküsü olan 50 yaş üzerinde sigara içenlerin yılda bir kez akciğerlerine baktırması erken teşhis ve sonraki ameliyat süreci açısından oldukça önemli. Armağan Bey sigarayı bırakıp yürüyüşlerini aksatmazsa eskisinden çok daha iyi olarak hayatına devam edecek" sözlerine yer verdi.

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FOTOĞRAF 25 Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, İzmirde devam eden kanser tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Akciğer kanseri olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran ünlü isim, taburcu olmadan önce basın mensuplarının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu. Yaşadığı tedavi sürecini anlatan Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti. Altı ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktıAçıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Armağan Çağlayan, şöyle konuştu: Aslında sadece check-upa gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Merda hocanın odasına girdiğimde ‘En korktuğum yere geldim’ dedim. Sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Ardından Merda Hoca geçen mart ayında Edremit’te çektirdiğim filme bakmış. KİTLE BÜYÜMÜŞ3 mm olan kitle 16 mm’ye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda insanlara her yıl check-upa gidin demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı dedi. Ölmekten korkmadımAçıklamasında ölmekten korkmadığını, acı çekmekten korktuğuna vurgu yapan Çağlayan, Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak acı çekeceğim diye korktum. Başkasının başına gelince ‘Ölecek’ diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-upa buraya gelmiştim. Doğru kararın teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim sözlerine yer verdi. Doktorlarından sigara uyarısıArmağan Çağlayan’a erken kanser teşhisi koyan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Küçük boyutlu bir kitle tespit ettik. Ayrıntılı inceledik ve sonrasında yolumuzu çizmeye devam ettik. Sağ olsun kendisi de çok uyumlu davrandı ve süreç buralara kadar geldi. Hocalarımızın şifalı ellerinde hem tanı hem de tedavi sürecini tamamlamış olduk açıklamasında bulundu. Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ise, Erken tespit edildiğinde ameliyatla akciğer tümörlerine karşı başarılı sonuçlar alınıyor. Merda hocam gerekli işlemleri yaptıktan sonra biz de ameliyat için uygun olabileceği kararını verdik. 5-6 gün kadar önce de kapalı ameliyat yaptık. Olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra takip olacak. Covid döneminde çok fazla tomografi çekildi. Bu sayede erken evrede çok tümör yakaladık. O yüzden tarama ve check-up programlarının önemi büyük. Armağan bey artık sigarayı bırakacak. Akciğerlerin eski performansını yakalaması biraz süre alacak. Onun için de sigarayı bırakmak şart ifadelerini kullandı. Armağan Bey eskisinden daha iyi olacakBasın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan ise En erken evrede akciğer tümörünü yakalamış olduk. Lenf bezleri temizlendi ve kapalı ameliyat yaptık. Çok erken sürede hem ayağa kalktı hem de yaraları daha çabuk iyileşecek. Çok mutlu olduk. Erken olarak bunu tespit etmek çok önemliydi. Aile öyküsü olan 50 yaş üzerinde sigara içenlerin yılda bir kez akciğerlerine baktırması erken teşhis ve sonraki ameliyat süreci açısından oldukça önemli. Armağan Bey sigarayı bırakıp yürüyüşlerini aksatmazsa eskisinden çok daha iyi olarak hayatına devam edecek sözlerine yer verdi. Kansere yakalanan Armağan Çağlayan'dan haber var: Sadece check-up'a gitmiştim Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir'de 4,5 saatlik bir operasyon geçiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ın hastanedeki tedavisi tamamlayarak taburcu oldu. Sadece check-up'a gittiğini, bir şikayeti olmadığı halde kanser tanısının konduğunu belirten Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti. Çağlayan, "Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Tedavi sürecinde hiç korkmadım. Ölmek aklıma hiç gelmedi. Ama acı çekmekten korktum" açıklamasında bulundu.

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FOTOĞRAF 7 Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu. Çağlayan, Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. demişti. Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, Selamlar… Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere… Herkese her şey için çooook teşekkürler… Sevgiler… ifadelerini kullanmıştı. Dün ameliyat olan Çağlayan, son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu, 4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacaklarım Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar ifadelerini kullandı. Çağlayan, geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan programına hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı’yı konuk etmişti. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve yüksek ihtimalle kanser olduğunu açıklayan Çağlayan, gözleri dolarak Billur Hanım gibi ben de chek-up’a gittim. Orada bir kitle bulundu. Şimdi korkuyor muyum? Hayır. Sadece acı çekmek istemiyorum. demişti. Armağan Çağlayan'dan haber var: 4,5 saatlik ameliyat geçirdi Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. Dün 4,5 saatlik bir ameliyat geçiren Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı

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FOTOĞRAF 7 Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kansere yakalandığını duyurdu.. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım, zorunlu bir ara veriyorum dedi. Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisine 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosundaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz... Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralıkta Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim. ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966, İstanbul,Türk, televizyon yapımcısı ve avukattır. Çocukluğu ve gençliği Herekede geçti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbula geldi.. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.Radikal gazetesinde köşe yazıları yazmış ve röportajlar yapmıştır. Armağan Çağlayan kötü haberi kendisi duyurdu: Kansere yakalandım Son dönemde YouTube kanalı üzerinden yaptığı söyleşilerle gündem olan yapımcı Armağan Çağlayan, kansere yakalandığını açıkladı. Hastalığıyla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşacağını söyleyen Çağlayan, yakın zamanda tedaviye başlayacağını ifade etti. BiP'te paylaş

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