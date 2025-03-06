Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin 2'nci katında, tadilat yapılan boş bir odada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden hastane görevlileri müdahale etti. Hastanenin 2'nci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin 2'nci katında, tadilat yapılan boş bir odada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden hastane görevlileri müdahale etti.
Yangın, görevlilerin müdahalesiyle çok büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle katta yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, duman tahliyesini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.