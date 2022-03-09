Arnavutköy ve Silivri'de kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.

Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.

SİLİVRİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteorolojinin gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, Silivri'nin yüksek kesimlerinde başladı.

Kar yağışı, Silivri'nin Gazitepe, Kadıköy ve Akören mahallerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

AKOM UYARI YAPTI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceğini, ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceğini belirtmişti.

GÜNDEM Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı

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