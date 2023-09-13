Arnavutköy’de cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu

Arnavutköy Kardeşler Camii
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Kardeşler Camii’nde gerçekleşti. İddiaya göre saat 21.30 sıralarında yatsı namazı kılındığı esnada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler cami avlusuna 3 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeği bırakarak uzaklaştı. Ağlama sesi duyan cemaat namaz biter bitmez sese doğru giderek terk edilmiş bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınırken polis ekipleri ise şüphelileri bulmaya yönelik çalışma başlattı.