Arnavutköy’de cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu

“30 senedir Arnavutköy’de yaşıyorum. Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum ben dilenci sandım. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu fark ettim. Çocuğu alarak imama teslim ettik. Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Biz polis ekiplerine haber verdik çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık adeta şok olduk. Ben önce durdum bir baktım sonra şok oldum. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor duyuyorduk başımıza geldi”