Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı araçtaki bir kişi öldü

Hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Dalkılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı hafif ticari araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü, karşı şeride geçerek Ö.D'nin kullandığı 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken İETT otobüsünün kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ö.D'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ö.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.



