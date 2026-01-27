Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Yağışlı yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü araca çarptı: Yaralılar var

Yağışlı yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü araca çarptı: Yaralılar var

00:3827/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Arnavutköy’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
Arnavutköy’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Arnavutköy’de yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü karşı yönden gelen gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



#İstanbul
#Arnavutköy
#İETT
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı