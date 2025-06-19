Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangın 5 saatlik çalışma ile söndürüldü

Arnavutköy'deki yangın saat 16.30 sıralarında Hastane Mahallesi Hadımköy-Nakkaş Yolu Caddesi üzerindeki bir lojistik firmasına ait depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğündeki deponun tamamına yayıldı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ve sağlık ekiplerinin kontrollerinde deponun boşaltıldığı ve yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İçerisinde tekstil malzemelerinin de bulunduğu depodaki yangın, İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.