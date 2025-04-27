Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafiğe kapatılan cadde ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nin kenarındaki ormanlık alanda ağaçlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Trafiğe kapatılan cadde ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.