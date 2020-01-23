Gündem Arnavutköyde pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ilerledi
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Arnavutköy'de pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ilerledi

Arnavutköy'de pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ilerledi

Arnavutköy'de eline aldığı pompalı tüfekle güpegündüz mahalleye korku salan bir kişi sağa sola rastgele ateş açtı. Sokaktan geçen köpeğe, havaya ve bazı iş yerlerinin camlarına ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköy'de pompalı saldırgan dehşeti.
Arnavutköy'de pompalı saldırgan dehşeti.

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokakta meydana geldi. M.İ , elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Elindeki pompalı tüfekle yoldan geçen bir sokak köpeğine ateş açan saldırgan, daha sonra havaya birkaç el ateş açtı. Sokak boyunca defalarca havaya ateş açan saldırgan son olarak aynı sokak üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve duvarlarına ateş açtı.

Arnavutköy'de pompalı tüfekli maganda güpegündüz terör estirdi
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Arnavutköy'de pompalı tüfekli maganda güpegündüz terör estirdi
Arnavutköy'de eline aldığı pompalı tüfekle güpegündüz mahalleye korku salan bir kişi sağa sola rastgele ateş açtı. Sokaktan geçen köpeğe, havaya ve bazı iş yerlerinin camlarına ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.


  • Bazı bina ve iş yerlerine mermilerin isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Etrafa rastgele ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından başka bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen saldırganın alkollü olduğu öğrenildi.

DHA
Sokak boyunca defalarca havaya ateş açan saldırgan son olarak aynı sokak üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve duvarlarına ateş açtı.

Mahallede korku dolu anlar

Duydukları silah sesiyle birlikte korku dolu anlar yaşayan sokak sakinleri ev ve iş yerlerinden dışarı çıktıklarında elinde pompalı tüfekle yürüyen ve etrafa rastgele ateş açan birini gördüler. Silahlı saldırganın ateş açtığı sırada çalıştığı iş yerinden panikle dışarı çıkan Taliye Yücel, "Sesleri duyunca dışarı çıkıp baktık. Elinde silahla yürüyen ve rastgele ateş açan birini gördük. Küfürler savurarak çalıştığımız iş yerine doğru ateş açtı sonra. Yüzünü görmedim ama kazaklı ve kapüşonlu biriydi" dedi.

DHA
Bazı bina ve iş yerlerine mermilerin isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

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