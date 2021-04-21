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Gündem Arnavutköyde voltajı krizi 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
İSTANBUL

Arnavutköy'de voltajı krizi: 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

İstanbul Arnavutköty'de elektrik voltajının aniden yükselmesi sonucu birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar zararlarının karşılanmasını istiyor.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköyde voltajı krizi: 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Beş apartmandaki tüm elektronik cihazlar düşük voltaj nedeniyle bozuldu.


Olay, dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce yaşandı. İddiaya göre; Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı.

  • Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

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Evdeki tüm cihazlar bozuldu

Dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark eden bina sakinleri, birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğunu fark etti. Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev eşyaları bozuldu: Dağıtım şirketi yatırım planlamalarının hayata geçirileceğini belirti
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Kaynarca ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde birçok evde, iddiaya göre düşük elektrik voltajı nedeniyle elektrikli ev eşyaları kullanılmaz hale geldi.
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Daha önce defalarca durumu bildirmelerine rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyleyip, tepki gösteren mahalleli, yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesini istedi.
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Sorunun 10 yıldır sürdüğünü öne süren İmdat Pulat, “Yaklaşık 10 yıldan beri elektrik sorunumuz var. Defalarca gittik geldik, dilekçe verdik ama bu sorunumuz çözülmedi. Her yıl bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi bir de bulaşık makinesi yanıyor, her yıl aynı sorun ile karşılaşıyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyorum” dedi.
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Ahırındaki süt makinesini kullanamadığını belirten Fatih Şendoğan, “Hayvancılık yapıyorum, düşük voltajdan dolayı ne evimde elektronik eşya kullanabiliyorum ne de ahırımda süt makinesini kullanabiliyorum. 2 inekten fazla hayvan bakamıyorum, çünkü her gün inekleri elimizle sağmak zorundayız. Hayvancılığın gelişmesi için köylerde elektrik sorunlarına daha çok önem verilmelidir” diye konuştu.
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Selçuk Kul ise, “Hayvancılık yapıyorum fakat elektrik voltajlarımız düşük. En az 20-30 bin lira beyaz eşya zararım var elektrik voltajlarının düşük olmasından dolayı. Şofben ve süt makinesini çalıştıramıyoruz. 10 senedir bu sorunumuz çözülmedi ne zaman çözülecek bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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Sahibi olduğu tavuk çiftliğinde jeneratör çalıştırmak zorunda kaldığını ifade eden Özgür Pulat, “Tavukçuluk işiyle uğraşmaktayım, bölgemizdeki düşük elektrikten dolayı evimde bulunan sobam, çamaşır makinesi yanmasından dolayı yaklaşık 10 bin liraya yakın zararım oldu. Elektrik yetersiz geldiği için jeneratör çalıştırıyorum, onun da bana mazot maliyeti yıllık 10 bin lira kadar oluyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.
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Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev eşyaları bozuldu: Dağıtım şirketi yatırım planlamalarının hayata geçirileceğini belirti
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki birçok evde düşük elektrik voltajı nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı öne sürüldü. Mahalleli, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ve elektrik dağıtım şirketinin nüfus artışına paralel olarak yükselen talebi karşılarken voltaj düşüklüğü yaşandığını söyledi. Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yatırım planlamalarının hayata geçirileceği belirtildi.


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