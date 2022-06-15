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İSTANBUL

Arnavutköy’de yeni meslekler konuşuldu

Arnavutköy'lü gençler metaverse ve geleceğin meslekleri seminerinde buluştu. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Artık bilişime dayalı belediyeciliği kendimize dahil ediyoruz ve gençlerimiz için harika bir bilişim merkezi kuruyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutköy’de yeni meslekler konuşuldu
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı gençlere hitap etti.

Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi “Metaverse ve Dijital Çağ Dönüşümünde Geleceğin Meslekleri” konulu seminer düzenledi. Seminer çerçevesinde ilçe genelindeki lise düzeyindeki gençlere dijital çağın yenilikleri hakkında bilgi verildi. Hadımköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminer programı yoğun ilgi gördü. Programa ilçe genelinde lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Gençlere geleceğin meslekleri hakkında bilinçlendirmek, metaverse ve dijital çağ hakkında farkındalık için düzenlenen program gün boyu devam etti. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katılarak gençlere hitap etti. Seminer sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

“OLAĞANÜSTÜ FARKLILIKLAR HAYATIMIZA GİRDİ”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Artık dünya bizim çağımızdan çok daha farklı özellikle pandemi sonrasında olağanüstü farklılıklar görülüyor. Bir çok farklı alanlarda teknolojinin gelişimini gördük. Bunlardan bir tanesi de metaverse. Ben de bu kavramı sizler gibi yeni yeni öğreniyorum. Bizim bu çalışmamızın maksadı dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni fırsat ve meslekler de var, bu meslekleri öğrenmek ve öğretmek için çabalıyoruz. Artık bilişime dayalı belediyeciliği kendimize dahil ediyoruz ve gençlerimiz için harika bir bilişim merkezi kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

“PROJEMİZ İLE BAŞKANIMIZ İLGİLENDİ”

Lise öğrencisi Hasan Seğer, “Kimya öğrencisi olarak bir proje yaptım projemiz ile başkanımız ilgilendi. Biz bu projede gıda boyalarının zararlarını gösterdik ve organik olanlar ile değiştirilirse neler olacağını göstermeye çalıştık” dedi.

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