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Arnavutköy'e şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın  Arnavutköy'deki baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı. 

16:47 . 16/05/2023 Salı
DHA
Jandarma Çavuş Özcan İlhan

Jandarma Çavuş Özcan İlhan

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın, Fatih Mahallesi'nde bulunan evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokakta askerler nöbet tutarken bir ambulansta acil durum için hazır bekletiliyor. Şehit Özcan İlhan'ın babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi, yarın Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.




#şehit
#istanbul
#arnavutköy
#Jandarma Çavuş Özcan İlhan
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