Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan turizm projesine karşı başlayan protestolarda 15 gün geride kaldı. "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilere çoğu gençlerden oluşan binlerce kişi katıldı. Protestoların organizatörlerinden Arnavut Avukat Marlind Laçi, proje ve yabancı yatırımcılara yönelik tepkilerin her geçen gün arttığını belirtti. Özellikle İsrailli yatırımcılara yönelik toprak satışının toplumda ciddi rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Laçi, gösterilerde “Arnavut toprağı pazarlık konusu değildir” ve “Arnavutluk yalnızca Arnavutlarındır” sloganları atıldığı bilgisini verdi.

Birçok Arnavut'un ülke topraklarının yabancı sermaye ve Siyonist bağlantılı yapılar aracılığıyla el değiştirdiğine inandığını belirten Laçi, Filistin'de yaşananların da Arnavut kamuoyunda derin izler bıraktığını dile getirdi: “Toplumun farklı kesimlerinde Filistin halkıyla güçlü bir dayanışma duygusu oluştu. Arnavutluk Filistin gibi olmayacak. İşgalcileri Arnavutluk topraklarında istemiyoruz. Arnavutluk sahipsiz bir toprak değildir. Kendi toprağı olmayanların bu ülke üzerinde söz sahibi olmasına izin vermeyeceğiz. Arnavutlar sömürgeciliğe karşı dimdik ayaktadır.”