Aromaterapi Festivali dolu dolu geçti

Tarladan Hasada, Lezzet, Şifa, Sanat temasıyla gerçekleştirilen 4. Aromaterapi Festivali, dolu dolu geçen 4 günün ardından sona erdi. Hasat şenliklerinden atölye çalışmalarına, konserlerden söyleşilere kadar birbirinden farklı 111 etkinliğe ev sahipliği yapan festival, renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne oldu.

COŞKU ÖREN SAHİLİ’NE DE TAŞINDI

Bu yıl kapsamın genişletilerek coşkunun Ören Sahili’ne de taşındığı Festival kapsamında Kutsi, Muazzez Ersoy, Nil Karaibrahimgil, Manga, Mithat Körler, Aslı Hünel konseri gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı konserlerin yanı sıra 4 gün boyunca, gece gündüz etkinlikler gerçekleştirildi.

BÜTÜNCÜL BİR STRATEJİ

Festivale katılarak coşkuya ortak olan herkese teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Türkiye’nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali’nin çıtasını her geçen yıl yükseltiyoruz. Gayemiz, Balıkesir’in potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek turizmi 12 aya yaymak. Bunun için bütüncül bir strateji oluşturduk. Şehrimizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik kalkınma ve markalaşmaya yönelik çalışmaları aynı anda yürütüyoruz” dedi.

Balıkesir Kırkpınar’dan madalyalarla döndü

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dualı çayıra çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçileri madalyalarla şehre döndü. Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü pehlivanları çok sayıda derece aldı. Kıran kırana geçen güreşlerde; minik 2 boyda Hasan Hüseyin Şahin 3., ayak boyunda Necip Bülbül 1., deste orta boyda Yusufcan Akdaş 3., küçük orta küçük boyda İhsan Derin 1., başpehlivan boyunda Mehmet Yeşil Yeşil 3. oldu. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da güreşlere katılarak müsabakaları izledi. Güreş sporunu desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, tüm sporcuları tebrik etti.







