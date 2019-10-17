Arslantepe UNESCO’da olmalı

HAYATIM BURADA GEÇTİ

Kazı Heyeti Başkanı, Roma La Sapienza Üniversitesi’nden Prof. Dr. Marcelle Frangipane, höyükte 44 yıldır çalıştığını anlattı. Höyüğün, ünik kerpiç sarayı, uzun tarihiyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Frangipane, şunları kaydetti: “Arslantepe sınır bölgesi. O dönem buradan Mezepotamya, Kafkasya, Orta Anadolu ile bağlantı vardı. (UNESCO) Malatya için, Türkiye için, dünya için çok güzel olacak. Prosedür devam ediyor ama benim düşüncem inşallah olacak. Hayatım burada geçti. UNESCO benim için de ödül gibi olacak.”