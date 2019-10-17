Gündem Arslantepe UNESCOda olmalı
MALATYA

Arslantepe UNESCO’da olmalı

Malatya’ya 7 kilometre uzaklıkta, Fırat Nehri’nin batı kıyısında bulunan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde, binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arslantepe
Arslantepe

HAYATIM BURADA GEÇTİ

Kazı Heyeti Başkanı, Roma La Sapienza Üniversitesi’nden Prof. Dr. Marcelle Frangipane, höyükte 44 yıldır çalıştığını anlattı. Höyüğün, ünik kerpiç sarayı, uzun tarihiyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Frangipane, şunları kaydetti: “Arslantepe sınır bölgesi. O dönem buradan Mezepotamya, Kafkasya, Orta Anadolu ile bağlantı vardı. (UNESCO) Malatya için, Türkiye için, dünya için çok güzel olacak. Prosedür devam ediyor ama benim düşüncem inşallah olacak. Hayatım burada geçti. UNESCO benim için de ödül gibi olacak.”

Malatya’nın değerini Arslantepe yükseltecek
GÜNDEM
Malatya’nın değerini Arslantepe yükseltecek
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